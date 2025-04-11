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Кремль скупо прокоментував переговори Путіна та Віткоффа, але назвав тему зустрічі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кремль скупо прокоментував переговори Путіна та Віткоффа, але назвав тему зустрічі
Віткофф, Ушаков, Путін та Дмитрієв на переговорах у Росії
фото: РІА «Новости»

До переговорів долучались помічник президента Юрій Ушаком та представник Путіна Кирило Дмітрієв

11 квітня спецпредставник президента США Стів Віткофф прибув до Росії та зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Кремль прокоментував зустріч коротко, передає «Главком».

По завершенню зустрічі Віткоффа та Путіна Кремль опублікував офіційну заяву та назвав тему переговорів. Повідомляється, що у заяві Кремля всього два абзаци та декілька світлин.

«Глава Російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом. Тема зустрічі – аспекти українського врегулювання», – йдеться в заяві.

Інших подробиць щодо зустрічі не додається. Однак з фото можна з'ясувати, що до переговорів долучались помічник президента Юрій Ушаком та представник Путіна Кирило Дмітрієв.

Як відомо, зустріч Путіна та Віткоффа пройшла у російському Санкт-Петербурзі та тривала більше чотирьох годин у закритому форматі. 

Речник Кремля Дмитро Пєсков не виключає, що за підсумками сьогоднішних перемовин відбудеться телефонна розмова російського диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа.

Дмитрієв назвав переговори «продуктивними». Тим часом, як повідомляють російські ЗМІ, Віткофф залишає Росію.

Раніше ми писали, що на відео, яке опублікував Кремль, помітно, як Віткофф приклав руку до серця перед Путіним. Згодом вони потисли один одному руки та зробили спільне фото.

Своєю чергою речниця Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. Під час брифінгу вона назвала це ще «одним кроком у процесі перемовин щодо припинення вогню».

Агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Віткофф заявив, що найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні – підтримати право Росії окупувати Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. 

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо заяви спеціального представника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, зазначивши, що вона має як негативні, так і позитивні аспекти. За його словами, головний мінус полягає в тому, що меседжі Віткоффа повторюють пропаганду Кремля. 

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Теги: путін переговори Стів Віткофф

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