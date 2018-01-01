Кейт Миддлтон пожертвовала 18 сантиметров своих волос в детский благотворительный фонд

Густые каштановые волосы - предмет гордости герцогини Кембриджской

В прошлом году Кейт решила освежить стрижку и придумала, как сделать эту бьюти-процедуру максимально полезной для общества. Около четырех месяцев назад стилист герцогини Кембриджской Джои Уилер (тот самый, что недавно побрил наголо принца Уильяма) убедил ее в том, что пришло время значительно укоротить волосы. Тогда Кейт пришла в голову идея



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Кейт Миддлтон

Густые каштановые волосы - предмет гордости герцогини Кембриджской

В прошлом году Кейт решила освежить стрижку и придумала, как сделать эту бьюти-процедуру максимально полезной для общества.

Около четырех месяцев назад стилист герцогини Кембриджской Джои Уилер (тот самый, что недавно побрил наголо принца Уильяма) убедил ее в том, что пришло время значительно укоротить волосы.

Тогда Кейт пришла в голову идея отправить отрезанную шевелюру в благотворительный фонд. Джои пришел от этого предложения в восторг, и они провернули дело: волосы были направлены в благотворительную организацию Little Princess Trust, которая занимается изготовлением париков для детей, которые потеряли волосы в результате химиотерапии и несчастных случаев.

Волосы герцогини были отправлены в фонд под чужим именем, получатели знали лишь то, что женщина-донор проживает в Кенсингтоне. Позже новость о пожертвовании была обнародована, и представители Little Princess Trust дали комментарий: «Это настоящий сюрприз! Мы очень рады и очень благодарны герцогине!» Известно, что в свое время волосы для организации жертвовали Гарри Стайлз и Амбер Ле Бон.

Джерело: Hello!