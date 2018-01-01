  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская через несколько месяцев должна родить третьего ребенка
    Икона стиля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда удивляла общественность своими сдержанными и одновременно очень изысканными образами. Сейчас она ждет третьего ребенка. Это не мешает ей примерять не менее элегантные платья, пальто и каблуки, которые только подчеркивают ее округлившийся животик. Пополнение в ее семье обещает состояться в
    • Сьогодні, 21:32
    • Розсилка
    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Герцогиня Кембриджская через несколько месяцев должна родить третьего ребенка

    Икона стиля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда удивляла общественность своими сдержанными и одновременно очень изысканными образами. Сейчас она ждет третьего ребенка. Это не мешает ей примерять не менее элегантные платья, пальто и каблуки, которые только подчеркивают ее округлившийся животик.

    Пополнение в ее семье обещает состояться в апреле. Пока же мы публикуем подборку из 15 наиболее оригинальных нарядов герцогини, которыми восхищается весь мир.

    Пресса отмечает, что Миддлтон больше всего подходит верхняя одежда в форме трапеции, наряды черных и белых цветов, а также платья нежных розовых цветов и весенних оттенков, которые гармонируют с ее румянцем.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон
    Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон

    Читайте также: Украинская модель покорила парижский подиум.

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    мода и красота Кейт Миддлтон модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ