Самые стильные наряды беременной Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская через несколько месяцев должна родить третьего ребенка

Икона стиля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда удивляла общественность своими сдержанными и одновременно очень изысканными образами. Сейчас она ждет третьего ребенка. Это не мешает ей примерять не менее элегантные платья, пальто и каблуки, которые только подчеркивают ее округлившийся животик. Пополнение в ее семье обещает состояться в



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Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская через несколько месяцев должна родить третьего ребенка

Икона стиля герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон всегда удивляла общественность своими сдержанными и одновременно очень изысканными образами. Сейчас она ждет третьего ребенка. Это не мешает ей примерять не менее элегантные платья, пальто и каблуки, которые только подчеркивают ее округлившийся животик.

Пополнение в ее семье обещает состояться в апреле. Пока же мы публикуем подборку из 15 наиболее оригинальных нарядов герцогини, которыми восхищается весь мир.

Пресса отмечает, что Миддлтон больше всего подходит верхняя одежда в форме трапеции, наряды черных и белых цветов, а также платья нежных розовых цветов и весенних оттенков, которые гармонируют с ее румянцем.

Джерело: 24 канал