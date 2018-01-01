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    Одета не по погоде: Кейт Миддлтон вышла в свет в легком весеннем наряде в разгар января

    Беременная герцогиня не боится простудиться
    До отъезда Кейт Миддтон и принца Уильяма в тур по Швеции и Норвегии остается меньше недели, однако репетировать образы для суровой скандинавской зимы герцогиня пока не спешит. Сегодня она нанесла визит в Институт клинической неврологии им. Мориса Воля в Королевском колледже. Несмотря на традиционный лондонский туман, дождь и
    • Вчора, 22:25
    • Розсилка
    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Беременная герцогиня не боится простудиться

    До отъезда Кейт Миддтон и принца Уильяма в тур по Швеции и Норвегии остается меньше недели, однако репетировать образы для суровой скандинавской зимы герцогиня пока не спешит.

    Сегодня она нанесла визит в Институт клинической неврологии им. Мориса Воля в Королевском колледже. Несмотря на традиционный лондонский туман, дождь и промозглость на беременной герцогине было легкое платье в цветок, пальто нежно-голубого оттенка и лодочки.

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    Одета не по погоде: Кейт Миддлтон вышла в свет в легком весеннем наряде в разгар января
    Одета не по погоде: Кейт Миддлтон вышла в свет в легком весеннем наряде в разгар января
    Одета не по погоде: Кейт Миддлтон вышла в свет в легком весеннем наряде в разгар января
    Одета не по погоде: Кейт Миддлтон вышла в свет в легком весеннем наряде в разгар января

    Впрочем, образ беременной Кейт еще «цветочки» по сравнению с тем, как обязан согласно протоколу одеваться ее сын, принц Джордж. И в зной и в лютый мороз 4-летний наследник престола может появляться на публике исключительно в шортах. Брюки считаются атрибутом взрослых мужчин, а потому одевать их на выход он сможет лишь по достижению совершеннолетия. Таковы традиции!

    Джерело: Hello!

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