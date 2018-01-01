Одета не по погоде: Кейт Миддлтон вышла в свет в легком весеннем наряде в разгар января
- Вчора, 22:25
-
Розсилка
Кейт Миддлтон
Беременная герцогиня не боится простудиться
До отъезда Кейт Миддтон и принца Уильяма в тур по Швеции и Норвегии остается меньше недели, однако репетировать образы для суровой скандинавской зимы герцогиня пока не спешит.
Сегодня она нанесла визит в Институт клинической неврологии им. Мориса Воля в Королевском колледже. Несмотря на традиционный лондонский туман, дождь и промозглость на беременной герцогине было легкое платье в цветок, пальто нежно-голубого оттенка и лодочки.
Джерело: Hello!