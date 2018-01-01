  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Психолог объяснил, почему Кейт Миддлтон никогда не смотрит в камеру

    Герцогиня никогда не позирует фотографам. И этому есть объяснение
    Поклонники королевской семьи заметили: герцогиня Кэтрин на фото никогда не смотрит в камеру, тогда как ее «соперница» Меган Маркл всегда направляет взгляд в объектив. Казалось бы, мелочь, но британский психолог в интервью газете The Sun решили пояснил — на языке жестов это многое
    • Сьогодні, 15:11
    • Розсилка

    Герцогиня никогда не позирует фотографам. И этому есть объяснение

    Поклонники королевской семьи заметили: герцогиня Кэтрин на фото никогда не смотрит в камеру, тогда как ее «соперница» Меган Маркл всегда направляет взгляд в объектив. Казалось бы, мелочь, но британский психолог в интервью газете The Sun решили пояснил — на языке жестов это многое значит.

    Так, по мнению эксперта, Кейт настоящий интроверт. Она очень скромная и домашняя девушка, которая любит уют. Меган же — уверенна в себе. Смотря в камеру, она показывает, что готова к общению с публикой.
    Напомним, что этот год в королевской семье богат на важные события: роды Кейт Миддлтон и свадьба актрисы Меган Маркл с принцем Гарри.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ