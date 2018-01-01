Психолог объяснил, почему Кейт Миддлтон никогда не смотрит в камеру

Герцогиня никогда не позирует фотографам. И этому есть объяснение

Поклонники королевской семьи заметили: герцогиня Кэтрин на фото никогда не смотрит в камеру, тогда как ее «соперница» Меган Маркл всегда направляет взгляд в объектив. Казалось бы, мелочь, но британский психолог в интервью газете The Sun решили пояснил — на языке жестов это многое



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Герцогиня никогда не позирует фотографам. И этому есть объяснение

Поклонники королевской семьи заметили: герцогиня Кэтрин на фото никогда не смотрит в камеру, тогда как ее «соперница» Меган Маркл всегда направляет взгляд в объектив. Казалось бы, мелочь, но британский психолог в интервью газете The Sun решили пояснил — на языке жестов это многое значит.

Так, по мнению эксперта, Кейт настоящий интроверт. Она очень скромная и домашняя девушка, которая любит уют. Меган же — уверенна в себе. Смотря в камеру, она показывает, что готова к общению с публикой.

Джерело: graziamagazine.ru