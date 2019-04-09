Меган Маркл решила выращивать овощи



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Меган Маркл Legion-Media

37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри сторонники здорового питания

Чтобы иметь органические продукты в постоянном доступе, супруги решили сами выращивать овощи и фрукты.

Герцог и герцогиня Сассекские в конце апреля впервые станут родителями. Они тщательно готовятся к появлению малыша, а также обустраивают новое жилище. По сообщениям Daily Mail, супруги отдали часть участка в коттедже Фрогмор в Винздоре под огород. Они собираются вырастить столько свежих фруктов, овощей и трав, сколько возможно.

Меган очень внимательно относится к тому, что она ест. В свое время она даже вела блог о еде, а в одном из интервью признавалась, что домашние продукты стали ключом к ее любви к органической пищи.

«Я выросла в южной Калифорнии и обожала садоводство, выращивать свои собственные овощи. Дух фермы укоренился во мне с детских лет», — заявляла герцогиня.

О переезде принца Гарри и Меган Маркл стало известно на прошлой неделе. Коттедж Фрогмор паре подарила Елизавета II, чтобы они смогли обустроить там семейное гнездышко. На ремонт дома супруги потратили крупную сумму, расстроив тем самым налогоплательщиков, что не сыграло на руку Меган, которой и без того недоволен королевский двор из-за ее нарушенийтрадиций и растрат.