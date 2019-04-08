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    Жизнь

    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства

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    Меган Маркл - Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл
    Legion-Media

    Звездные подруги спешат на помощь

    Меган Маркл уже совсем скоро должна родить первенца. Супруга принца Гарри ответственно подходит к вопросам материнства. Помимо специальной литературы, она обращается за помощью к Амаль Клуни, которая сама недавно стала мамой двух малышей.

    Источник рассказал изданию E!, что в последнее время Амаль особенно внимательно относится к подруге и помогает ей советами.

    «У Амаль очень много знаний по поводу материнства, а также по поводу того, как совместить материнство и публичную жизнь. Меган очень доверяет Амаль и часто обращается к ней. У них много общего, они постоянно на связи. Супруга Клуни всячески старается поддерживать герцогиню и считает, что она станет отличной матерью», — рассказал инсайдер.

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    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства
    Меган Маркл начала советоваться с Амаль Клуни по вопросам материнства

    Меган Маркл вновь решила пойти наперекор королевским традициям. Сегодня стало известно, что она отказалась от придворных акушеров, так как не хочет, чтобы у нее принимали роды мужчины.

    Прихоти бывшей актрисы не могут быть исполненный, потому как отсутсвие королевских врачей будет противоречить протоколу. Так что гинекологи Алан Фартинг и Гай Торп-Бистон, принимавшие роды у Кейт Миддлтон, если и не будут принимать участие в процессе, то обязаны находиться неподалеку.

    Пол малыша пока не известен. Маркл также нарушила королевскую традицию, отказавшись рожать в том же крыле клинки Линдо, где появлялись на свет дети принцессы Дианы и Кейт Миддлтон.

    Джерело: graziamagazine.ru

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