Меган Маркл наняла Викторию Бекхэм, чтобы закончить ремонт в новом доме



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Принц Гарри и Меган Маркл

Экс-участница Spice Girls поможет создать домашний уют в поместье Фрогмор-хаус

На днях Меган Маркл и принц Гарри после долгих приготовлений наконец переехали из Кенсингтонского дворца в виндзорское поместье Фрогмор-хаус, где будущую маму, которой осталось совсем немного времени до родов, не будут беспокоить фотографы и поклонники.

Герцогиня Сассекская и ее супруг завершили ремонтные работы в своем коттедже - настало время обновить внутреннее убранство дома. Как выяснилось, с косметическим ремонтом королевской паре поможет Виктория Бекхэм.

Дизайнер и экс-участница Spice Girls выполнит перепланировку интерьеров. Согласно пожеланиям хозяйки, обстановка коттеджа должна быть уютной и домашней — без пафоса, с фотографиями близких и друзей на стенах комнат. Часть предметов из тех, что украсят помещения, принадлежали герцогине еще до замужества. Любимые картины и ряд произведений искусства она хранила раньше в своих апартаментах в Торонто.

«У Меган много приятных воспоминаний о временах, когда она жила в той квартире. Некоторые из украшений она захотела сохранить, даже начав совершенно иную жизнь», — поделился источник, знакомый с ситуацией.

Виктория уже дала подруге несколько советов по дизайну, сообщает Mirror.

Напомним, первенец принца Гарри и Меган Маркл появится на свет в конце апреля или начале мая. Как утверждают супруги, пол малыша они не выясняли, предпочитая узнать его при рождении. Поэтому детская комната в доме, где вскоре поселится новорожденный, оформлена в нейтральных тонах.