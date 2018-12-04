Ученые впервые напечатали на 3D-принтере говяжий стейк



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Вкус - как у настоящего стейка, а в составе рис, бобовые и водоросли

Испанский стартап Novameat во главе с итальянским биоинженером Джузеппе Счионти напечатал на 3D-принтере стейк. В его состав входят рис, бобовые и морские водоросли, которые содержат необходимые для человеческого организма аминокислоты. По текстуре стейк трудно отличить от обычного куска мяса – и это выгодно отличает его от многих других заменителей мясных продуктов.

Такой метод позволяет ученому производить 100 грамм стейка в течение 30 минут. По его мнению, время производства и его стоимость удастся значительно сократить, как только технология станет массовой.

Подобная технология позволяет сократить парниковый эффект, 14,5 % которого приходится на животноводство. По словам Джузеппе Счионти, для производства продукта подобной калорийности при участии обычных коров нужно потратить в 70 раз больше времени. К тому же крупный рогатый скот занимает 30 % всей культивируемой земли в мире и потребляет более 25 % всей свежей питьевой воды на Земле.

«Если мы будем продолжать как раньше – у нас останется мало шансов на то, что у человечества будет достаточно еды», – заявил ученый.

Среди других разработок Джузеппе Счионти – не содержащая мяса куриная грудка.

Джерело: Buro 24/7