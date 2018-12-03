Как избежать похмелья: пять простых хитростей



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Ученые советуют запомнить: после алкогольных напитков, которые содержат больше кислорода, протрезветь проще

Похмельный синдром —комплекс, состоящий из обезвоживания и воздействия химических веществ, оставшихся в организме после расщепления алкоголя. Гарантированно избежать похмелья вряд ли возможно - наука до сих пор не может ответить точно, что именно вызывает такое тяжелое состояние. Но если не удается совсем предотвратить, то значительно уменьшить крайне дискомфортную симптоматику похмелья все же возможно.

Хитрость первая: спаржа

В условиях лабораторных испытаний было выявлено, что аминокислоты и минералы, содержащиеся в спарже защищают клетки печени. Кроме того, употребление спаржи перед выпивкой увеличивает в организме содержание пищевых волокон, витаминов А и С, которые эффективно помогают утилизировать алкогольные токсины.

Хитрость вторая: отдавать предпочтение светлому алкоголю

По данным экспериментов, темный алкоголь вызывает более тяжелое похмелье. В некоторых темных алкогольных напитках содержатся вещества конгенеров - эти субстанции, по мнению ученых, способны влиять на тяжесть похмельного синдрома.

Хитрость третья: витамины

Помогать печени расщеплять алкоголь и избежать таким образом мучительного похмелья наутро могут добавки с витаминами группы В, принимаемые перед торжеством с выпивкой. Эти витамины содержатся и во многих продуктах питания, включая мясо, яйца, рыбу и фрукты.

Хитрость четвертая: спрайт

Китайскими учеными было установлено, что среди напитков, позволяющие избежать похмелья после бурных вечеринок лучше спрайта ничего не найти. Своей способностью бороться с последствиями злоупотребления спиртными напитками накануне он превосходит, как оказалось, даже кофе и знаменитый коктейль «кровавая Мэри». Лабораторные тесты показали, что спрайт повышает активность ферментов, перерабатывающих компоненты распада алкоголя в организме.

Хитрость пятая: кислород

Ученые советуют запомнить: после алкогольных напитков, содержащих больше кислорода, протрезветь проще, поскольку кислород ускоряет переработку алкоголя печенью. К тому же кислород может разрушать токсины, провоцирующие похмелья, - поэтому тем, кто выпивает полезно время от времени выходить на свежий воздух.