Ученые заявили, что фастфуд может довести до депрессии



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Для профилактики депрессии людям нужно чаще употреблять фрукты и овощи

Любимый многими фастфуд и другие разновидности "пустых калорий" увеличивают риск депрессий. Вот еще одна причина переходить на здоровое питание.

Каждый из нас слышал о том, чем опасен для здоровья человека фастфуд. Многочисленные научные исследования показали, что при употреблении подобного рода блюд намного вырастает риск прибавки лишнего веса и ожирения. Артерии человека закупориваются холестериновые бляшками, что повышает риск инфарктов. Само ожирение также увеличивает опасность развития некоторых видов рака. Наконец, из-за фастфуда и резких скачков уровня сахара в крови люди чаще сталкиваются с повышенной утомляемостью и упадком сил. То же самое касается и другой пищи из категории «пустых калорий», к которой относят сухарики, чипсы и тому подобные продукты, так любимые многими детьми.

И вот теперь новое исследование показало, что употребление «пустых калорий» повышает вероятность депрессии. Ученые из Великобритании, Испании и Австралии проанализировали данные 41 международного исследования, которые показали, что вредные продукты питания связаны с хроническим воспалением, которое может привести к клинической депрессии. Переработанные продукты питания, содержащие много жира, увеличивает риск воспалений пищеварительной системы, а эти воспаления со временем добираются до мозга и приводят к выделению специфических нейротрансмиттеров, отвечающих за регулирование нашего настроения.

Систематические воспаления оказывают такое же воздействие на организм, как ожирение, загрязнения воздуха, а также малоподвижный образ жизни. Именно поэтому для профилактики депрессии людям нужно чаще употреблять полезные для здоровья продукты вроде фруктов и овощей.

Джерело: Medikforum.ru