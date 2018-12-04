Семь овощей, которые мешают похудеть



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Если из этих корнеплодов сварить суп, то в нем почти не будет витаминов, но будет присутствовать сахар

Трудно поверить, но даже овощи могут оказаться не полезными, если нужно похудеть.

В частности, по данным диетологов, может мешать сбрасывать вес горох, хотя именно бобовые постоянно рекомендуются для рациона тем, кто худеет, так как в них много растительного белка и клетчатки. Но, употребляя гороха, который действительно дает длительное ощущение сытости, нужно быть физически активным. В горохе содержится крахмал, который при усвоении превращается в глюкозу и идет на создание жировых запасов на бедрах и животе.

Другой «коварный» овощ - это свекла. В ней много сахарозы, и тем, кто хочет сбросить вес, свекла не подойдет. Еще один корнеплод, отличающийся высоким содержанием природных сахаров, - морковь. Если и есть морковку, то максимум в слегка запеченном виде, то есть употреблять ее нужно сырой.

В общем, почти все корнеплоды отличаются сахаристостью. Если, например, сварить из них суп, получится блюдо, в котором почти не будет витаминов, существенно уменьшится количество клетчатки, но будет присутствовать сахар, отмечают специалисты.

Также в этом списке есть соя. Она считается богатым источником белка, но есть данные о том, что соевые фитоэстрогены могут определенным образом влиять на гормональный фон и провоцировать набор веса.

Кроме того, на похудение могут плохо повлиять тыква и авокадо. Один средний плод авокадо содержит 250 килокалорий.