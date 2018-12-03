Злата Огневич рассказала, какие пять продуктов должны быть в рационе каждой женщины
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Злата Огневич
Украинская певица уверена - быть здоровой и красивой может каждая девушка. Для этого нужно правильно питаться
Певица и экс-участница «Танцев со звездами» Злата Огневич раскрыла секрет своей стройности и безупречного вида — правильное питание. Но речь не о строгих диетах, а о полезных продуктах, которые дарят здоровье и красоту. Украинская певица поделилась пятеркой важнейших составляющих ежедневного рациона каждой женщины.
Топ-5 продуктов, которые должны присутствовать в ежедневном меню женщины:
- Вода. Обращайте внимание не только на то, какую воду вы пьете, но и на то, какой водой вы моете волосы и на какой воде готовите еду.
- Авокадо. Сегодня этот природный источник микро- и макроэлементов можно с легкостью найти в любом супермаркете.
- Все зеленые овощи. Полезные брокколи, брюссельскую капусту, сельдерей и другие зеленые овощи следует употреблять ежедневно.
- Орехи. Из-за высокой калорийности орехи лучше есть только утром. Они содержат большое количество омега-3 и белка, которые дарят блеск волосам и делают ногти крепкими.
- Свекла. Если у вас есть проблемы с пищеварением, запекайте ее на ночь, ешьте — и все будет хорошо!