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    Жизнь

    Злата Огневич рассказала, какие пять продуктов должны быть в рационе каждой женщины

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    Злата Огневич - Злата Огневич рассказала, какие пять продуктов должны быть в рационе каждой женщины
    Злата Огневич

    Украинская певица уверена - быть здоровой и красивой может каждая девушка. Для этого нужно правильно питаться

    Певица и экс-участница «Танцев со звездами» Злата Огневич раскрыла секрет своей стройности и безупречного вида — правильное питание. Но речь не о строгих диетах, а о полезных продуктах, которые дарят здоровье и красоту. Украинская певица  поделилась пятеркой важнейших составляющих ежедневного рациона каждой женщины.

    Топ-5 продуктов, которые должны присутствовать в ежедневном меню женщины:

    • Вода. Обращайте внимание не только на то, какую воду вы пьете, но и на то, какой водой вы моете волосы и на какой воде готовите еду.
    • Авокадо. Сегодня этот природный источник микро- и макроэлементов можно с легкостью найти в любом супермаркете.
    • Все зеленые овощи. Полезные брокколи, брюссельскую капусту, сельдерей и другие зеленые овощи следует употреблять ежедневно.
    • Орехи. Из-за высокой калорийности орехи лучше есть только утром. Они содержат большое количество омега-3 и белка, которые дарят блеск волосам и делают ногти крепкими.
    • Свекла. Если у вас есть проблемы с пищеварением, запекайте ее на ночь, ешьте — и все будет хорошо!
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