Злата Огневич рассказала, какие пять продуктов должны быть в рационе каждой женщины



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Злата Огневич

Украинская певица уверена - быть здоровой и красивой может каждая девушка. Для этого нужно правильно питаться

Певица и экс-участница «Танцев со звездами» Злата Огневич раскрыла секрет своей стройности и безупречного вида — правильное питание. Но речь не о строгих диетах, а о полезных продуктах, которые дарят здоровье и красоту. Украинская певица поделилась пятеркой важнейших составляющих ежедневного рациона каждой женщины.

Топ-5 продуктов, которые должны присутствовать в ежедневном меню женщины: