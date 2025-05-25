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«Віват, король!». Хто вітав легендарного Юрія Рибчинського з 80-річчям: репортаж з Палацу «України»

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
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«Віват, король!». Хто вітав легендарного Юрія Рибчинського з 80-річчям: репортаж з Палацу «України»
фото: glavcom.ua

Ювілейний концерт до дня народження поета зібрав десятки артистів. У залі за шоу спостерігали родина, відомі політики, митці та майже 4 тис. глядачів

24 травня у Палаці «Україна» відбувся грандіозний, і це без перебільшення, концерт, присвячений 80-річчю Юрія Рибчинського. Власне сам ювілей поет-пісняр та драматург відзначив двома днями раніше – 22 квітня в тісному колі.

Квитки на шоу «Юрій Рибчинський. Національна легенда» були розпродані за кілька місяців до дня його проведення. Організатори концерту, а це власне сам Палац «Україна» та його керівник Сергій Перман, зробили ставку на формат триб’юту.

Пісні на вірші поета виконували молоді артисти, які запропонували своє бачення відомих композицій. У результаті в афіші концерту практично не було співаків, які виконували пісні Рибчинського багато років.

Винятком стала Наталя Могилевська, яка має практично родинні стосунки з Рибчинськими. Вона ж і стала ведучого цього вечора.

«Віват, король!». Хто вітав легендарного Юрія Рибчинського з 80-річчям: репортаж з Палацу «України» фото 1
фото: glavcom.ua

Компанію Могилевській склав заслужений артист, популярний актор Олександр Рудинський. Він зіграв на сцені молодого Рибчинського. Задум режисерів шоу був тут не лише у співзвучності прізвищ Рудинський – Рибчинський, а й в зовнішній схожості Юрія Євгеновича та Олександра. Обидва руді, обидва з загостреними рисами обличчя.

Олександр Рудинський в ролі молодого Юрія Рибчинського
Олександр Рудинський в ролі молодого Юрія Рибчинського
фото: glavcom.ua

За інформацією «Главкома», спочатку ювіляр дещо скептично оцінював ідею концерту-триб’юту. Багато його колег та друзів-артистів публічно не приховували образи, що в такий день вітатимуть поета не вони, а співаки і співачки, які не мали стосунку до творчості маестро. Проте Сергій Перман переконав Рибчинського в правильності формату і не помилився. Забігаючи наперед зазначимо, у фіналі концерту ювіляр визнав: «Варто було дожити до 80 років, аби побачити такий концерт». Та й ціни на квитки, а ще більше їх відсутність вже у березні показали, що ці імена в афіші нині швидко «продаються».

Наталя Могилевська виконує пісню «Свобода»
Наталя Могилевська виконує пісню «Свобода»
фото: glavcom.ua

Що ж запропонували Перман та режисерка Катя Царик глядачам?

Шикарна сцена з живим оркестром, величезний екран, продуманий віджеїнг, шикарне світло… На сцені було створено кілька площин, які дозволяли артистами рухатися у різних напрямках, несподівано зникати і з’являтися. Все це зробить телевізійну картинку концерту без перебільшення достойною рівня Євробачення.

Злата Огнєвіч, «Романсеро»
Злата Огнєвіч, «Романсеро»
фото: glavcom.ua

Майже всі артисти виступили вживу. І публіка це щедро оцінила. Вітали всіх гучно, навіть тих, хто не витягував вокалом, проте відпрацьовував танцями.

Монатік, «Зелений гай»
Монатік, «Зелений гай»
фото: glavcom.ua
Вірка Сердючка, «Верба»

Неймовірно високий рівень живої роботи з оркестром продемонстрували Віра Кекелія («Очі на піску»), Олександр Пономарьов («Три поради»), Наталя Могилевська («Свобода» та «Віват, король»), Віталій Козловський («У долі своя весна»), Артем Пивоваров («Земле моя»).

Артем Пивоваров

Несподіваний образ з 70-х створила Ірина Білик. Рожевий костюм, перука та запальні танці з диригентом «прорвали греблю» аплодисментів після виконання «Тихої води» Рибчинського та Поклада.

Ірина Білик, «Тиха вода»

Яскраві номери створили Дантес («Біла Ворона»), Злата Огнєвіч («Романсеро»).

Злата Огнєвіч

Публіка прекрасно зустріла Schmalgauzen, які прибули на «Таксі» (хіт Рибчинського, який колись виконувала Лоліта Мілявська, тепер покладений на іншу музику).

Зі списку заявлених артистів у цей вечір на сцені не з’явилися дві топ-артистки. Тіна Кароль та Оля Полякова.

14 фото
На весь екран

Проте у фіналі шоу публіка вимагала не їх. Зал скандував «Зозуля». Це назва пісні, яку виконує сам ювіляр.

«Скільки б ти зозуля років не кувала,

Все одно, зозуле, мені буде мало…»

Публіці таки було мало. І тому Юрій Рибчинський анонсував ще один ювілейний концерт, на якому вже співатимуть «його» артисти і він сам. Попередньо концерт запланований на осінь 2025 року.

Відео Євгена Рибчинського

У кінці концерту ювіляра привітали міністр культури Микола Точицький та заступниця глави Офісу президента Олена Ковальська квітами та орденом Ярослава Мудрого від глави держави та першої леді. У залі також були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

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Теги: артист концерт Юрій Рибчинський Наталя Могилевська ювілей

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