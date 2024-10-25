«Пийте пиво»: 105-річна британка розкрила головний секрет довголіття

Кетлін народилася в Лондоні в 1919 році, виросла в районі Брікстон, де працювала бухгалтером

105-річна британка пояснила своє довголіття регулярним вживанням пива «Гіннес»

Британка Кетлін Хеннінгс відсвяткувала 105 день народження. Жінка заявила, що її довголіття – це заслуга ірландське пиво «Гіннес». Про це пише Daily Mail.

«Пийте пиво «Гіннес» і не виходите заміж!», – порадила Кетлін, говорячи про своє довголіття.

Мешканка будинку престарілих у Челтнемі відсвяткувала своє 105-річчя з друзями, співмешканцями та членами команди та випила холодну пінту (0,57 літра) свого улюбленого «Гіннеса».

Вона згадує, що вперше «Гіннес» спробувала у 18 років завдяки батькам, які були шанувальниками цього пінного напою. З того часу він також став її улюбленим. Кетлін вважає, що саме регулярне вживання цього пива допомогло їй дожити до 105 років.

У компанії «Гіннес» дізналися про кохання пенсіонерки до напою та зробили її день народження незабутнім. Жінці подарували фірмовий кошик із пивними келихами, тапочками, кухонним фартухом, шоколадом та великою кількістю пива.

Коментуючи святкування свого дня народження, Кетлін сказала: « Було так приємно бачити моїх прекрасних друзів і сусідів. Я була розчулена. Дуже дякую».

Нагадаємо, на Рівненщині мешканка Рокитнівської громади Кондратовець Надія Яківна відзначила з 95-річчя. Привітати жінку прийшли як близькі люди, так і представники села. Вона приймала вітання від родини: загалом дітей, онуків та правнуків жінка має 110.