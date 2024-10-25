Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

«Пийте пиво»: 105-річна британка розкрила головний секрет довголіття

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кетлін народилася в Лондоні в 1919 році, виросла в районі Брікстон, де працювала бухгалтером
фото із відкритих джерел

105-річна британка пояснила своє довголіття регулярним вживанням пива «Гіннес»

Британка Кетлін Хеннінгс відсвяткувала 105 день народження. Жінка заявила, що її довголіття – це заслуга ірландське пиво «Гіннес». Про це пише Daily Mail.

«Пийте пиво «Гіннес» і не виходите заміж!», – порадила Кетлін, говорячи про своє довголіття.

Мешканка будинку престарілих у Челтнемі відсвяткувала своє 105-річчя з друзями, співмешканцями та членами команди та випила холодну пінту (0,57 літра) свого улюбленого «Гіннеса». 

Вона згадує, що вперше «Гіннес» спробувала у 18 років завдяки батькам, які були шанувальниками цього пінного напою. З того часу він також став її улюбленим. Кетлін вважає, що саме регулярне вживання цього пива допомогло їй дожити до 105 років.

У компанії «Гіннес» дізналися про кохання пенсіонерки до напою та зробили її день народження незабутнім. Жінці подарували фірмовий кошик із пивними келихами, тапочками, кухонним фартухом, шоколадом та великою кількістю пива.

Коментуючи святкування свого дня народження, Кетлін сказала: « Було так приємно бачити моїх прекрасних друзів і сусідів. Я була розчулена. Дуже дякую».

Нагадаємо, на Рівненщині мешканка Рокитнівської громади Кондратовець Надія Яківна відзначила з 95-річчя. Привітати жінку прийшли як близькі люди, так і представники села. Вона приймала вітання від родини: загалом дітей, онуків та правнуків жінка має 110. 

Читайте також:

Теги: жінка Daily Mail день народження довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Петро Порошенко та його дружина Марина
Інтимний момент. Порошенко показав, як на світанку почався його день народження (фото)
26 вересня, 09:05
Ярош зазначив, що «на день народження отримав немало гарних привітань і подарунків»
Ярош похизувався подарунком на день народження
1 жовтня, 11:06
Патрульні виявили жінку, яка планувала вкоротити собі віку: в неї була травмована рука
У Деснянському районі жінка намагалася вкоротити собі віку (відео)
26 вересня, 08:50
Окупанти скинули на маршрутку вибухівку з БпЛА
Росіяни атакували маршрутку на Херсонщині: загинула жінка
2 жовтня, 12:42
Жінки почали займати керівні посади і в «чоловічих професіях», де вищі заробітні плати
Мобілізація суттєво вплинула на зарплати жінок. Мінекономіки пояснило новий тренд
3 жовтня, 09:18
Хоча гриб легко помітити за яскраво-червоним кольором, він досить рідкісний у Британії
У Британії жінка знайшла гриб із запахом гнилої плоті
4 жовтня, 02:30
Лукашенко прилетів до Москви для участі у Раді глав країн СНД
День народження Путіна. Хто з президентів першим прилетів до диктатора
7 жовтня, 15:22
Між сусідами трапився конфлікт через мову
У Бучі чоловік напав на сусідів, бо його просили говорити українською
12 жовтня, 18:49
Працівників Ватикану чекають зміни
Радикальне рішення Ватикану: місцеву профспілку вперше очолила жінка
23 жовтня, 02:00

Курйоз

«Пийте пиво»: 105-річна британка розкрила головний секрет довголіття
«Пийте пиво»: 105-річна британка розкрила головний секрет довголіття
Лавров щось шукав у носі під час виступу Путіна на БРІКС (відео)
Лавров щось шукав у носі під час виступу Путіна на БРІКС (відео)
У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)
У Іспанії на пляжі помічено кальмара-гіганта (фото)
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів
Мережа вибухнула жартами про створення ядерної зброї в Україні: добірка мемів
Прийняв за сміття. Працівник музею в Нідерландах випадково викинув артоб'єкт
Прийняв за сміття. Працівник музею в Нідерландах випадково викинув артоб'єкт
У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини
У мережі з'явився новий тренд. Як українці пародіюють сім'ю корупціонерів із Хмельниччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
42K
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2024
24K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Одна з областей посилює мобілізацію
19K
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше двох годин
Сьогодні, 05:34
25 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Севастополі та Бельбеку та атака БпЛА на Україну: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві неодноразово лунала тривога вночі
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua