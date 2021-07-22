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    101-летний врач раскрыл секрет долголетия

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    101-летний врач раскрыл секрет долголетия

    В молодости, во времена Второй мировой войны, Маргилет служил в военно-морском флоте США

    Практикующий педиатр из Майами, штат Флорида, Энди Маргилет (Andy Margileth) отпраздновал 101-й день рождения и раскрыл секрет долголетия. Об этом сообщает CBS News.

    По словам Маргилета, именно служение своей стране и пациентам поддерживает его всю жизнь. «Я никогда не хотел увольняться, в этом моя проблема», — сказал он. Врач не планирует выходить на пенсию в ближайшее время. «Мне хорошо на работе. Да это даже не работа, это сплошное веселье. Что может быть важнее, чем помогать другим людям?» — признался он журналистам.

    Педиатр — один из 12 практикующих врачей Америки, которым 100 лет и больше. Свое долголетие он связывает с прогрессом в области медицины и здоровым образом жизни — мужчина каждый день занимается с гантелями и старается плавать один или два раза в неделю.

    В молодости, во времена Второй мировой войны, Маргилет служил в военно-морском флоте США. В его честь названа награда за достижения в области военной педиатрии. Врач принимал активное участие в разработке вакцин и новых методов лечения детей от таких болезней, как полиомиелит и лейкемия.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 16-летняя дочь Джулии Робертс появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля и вызвала споры.

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид дочери Робертс. Одни пользователи сочли ее наряд старомодным. Другие принялись хвалить образ Хэйзел.

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    Теги: здоровый образ жизни
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    101-летний врач раскрыл секрет долголетия