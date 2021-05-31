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    Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)

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    Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)
    instagram.com/rollsroycecars/

    По данным Forbes, состояние Jay Z составляет 1,4 млрд долларов, а у Бейонсе — 500 млн долларов

    Супружеская пара Бейонсе и Jay Z, возможно, заказала у Rolls-Royce модель за 28 млн долларов и стала обладательницей самого дорогого автомобиля в мире. В самой компании это информацию не подтвердили, но назвали новый заказ их «самым амбициозным проектом». Об этом пишет The Telegraph.

    Кабриолет Rolls-Royce Boat Tail презентовали на этой неделе. Модель создана для средиземноморских проселочных дорог Лазурного берега во Франции, где часто замечали артистов. Производитель заявляет, что владельцы автомобиля смогут пить вино на открытом воздухе — Boat Tail оснащен двухкамерным холодильником, который «быстро охладит до 6 градусов любимые у клиентов напитки от Armand de Brignac». Этим брендом владеет Jay Z.

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    Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)
    Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)
    Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)
    instagram.com/rollsroycecars/

    Также в Boat Tail входят двусторонние часы от Bovet 1822: одна сторона для мужчины, другая — для женщины. Аксессуар можно как носить на запястье, так и встраивать в автомобиль.

    Проектировщик кузова Алекс Иннес оценил гостеприимство владельца Boat Tail и его жены. «Им нравится подавать еду в стиле мезе, поэтому мы поговорили о комфорте и величии, которое должно стать частью этого автомобиля. Мы проводили дорожные испытания на скорости 155 миль в час, чтобы убедиться, что ничего не дребезжит».

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: знаменитости автомобиль шоу-бизнес
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    Бейонсе и Jay Z купили самый дорогой автомобиль в мире. Как он выглядит (фото)