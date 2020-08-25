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    Жизнь

    24-летняя принцесса Греции Мария-Олимпия выложила фото в бикини

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    Мария-Олимпия &mdash; старшая дочь греческого принца Павла и крон-принцессы Марии-Шанталь - 24-летняя принцесса Греции Мария-Олимпия выложила фото в бикини
    Мария-Олимпия — старшая дочь греческого принца Павла и крон-принцессы Марии-Шанталь
    instagram.com/olympiagreece/

    Принцесса ведет собственную страничку в Инстаграме, где с удовольствием рассказывает о своих путешествиях и жизни

    Мария-Олимпия — старшая дочь греческого принца Павла и крон-принцессы Марии-Шанталь. Ее дедом по отцовской линии является последний правящий король Греции — Константин II. Наследница несуществующей монархии не ограничена строгими правилами, как например представители британской королевской семьи. Так что она не обязана посещать официальные мероприятия. Вместо этого Мария-Олимпия занимается тем, что ей действительно нравится.

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    24-летняя принцесса Греции Мария-Олимпия выложила фото в бикини
    24-летняя принцесса Греции Мария-Олимпия выложила фото в бикини
    24-летняя принцесса Греции Мария-Олимпия выложила фото в бикини

    Так, она регулярно бывает на прогулках с подругами, появляется на светских тусовках и ходит на презентации новых коллекций одежды. Мария-Олимпия увлеклась модой — ее снимки часто бывают на хрониках самых громких мероприятий фэшн-индустрии. А еще принцесса ведет собственную страничку в Инстаграме, где с удовольствием рассказывает о своих путешествиях и жизни.

    Например, на днях она рассекретила своего бойфренда. Им оказался 25-летний Перегрин Пирсон, сын Майкла Пирсона, 4-го виконта Коудрэя. Пара отдыхает с друзьями и братьями Марии-Олимпии в Италии. Естественно, не обходится и без пляжных фото. Недавно принцесса выложила в соцсети снимок, на котором позирует в лаконичном черном бикини и солнцезащитных очках. Поклонники не могли налюбоваться на стройные ноги Марии-Олимпии.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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