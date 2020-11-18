€28 тысяч за 45 минут. Раскрыты гонорары российских звезд за новогодние корпоративы

Самым «бедным» оказался Лев Лещенко

Российские СМИ узнали сумму гонорара, за которую российские звезды готовы выступить в новогоднюю ночь 2021. Так, больше всего за свои услуги запрашивает лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Как сообщает издание «Ридус», звезда готов спеть на корпоративе за $150 тысяч. Кроме того, технический райдер музыканта составляет $10 тысяч, так как он выступает лишь со своей аппаратурой. Перед концертом Шнуров согласен сдать тест на коронавирус, однако выступать в маске отказывается.

За 50-минутное выступление Филиппа Киркорова придется заплатить 80 тысяч евро. А вот Ольга Бузова просит €28 тысяч за новогодний корпоратив со своим участием. Выступление звезды будет длиться 45 минут.

Бузова и Киркоров

Популярный рэпер Моргенштерн на частном новогоднем корпоративе готов выступить за 4 млн рублей. А вот лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков споет за три с половиной млн рублей.

При этом народный артист Лев Лещенко готов выступить на корпоративе за более скромное вознаграждение. Певец просит от 1,3 до полутора млн рублей.

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«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.