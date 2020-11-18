Виктория Бекхэм без лифчика засветила загорелую грудь

Модный дизайнер примерила наряд с пикантным вырезом в зоне декольте

Жена прославленного футболиста, 46-летняя Виктория Бекхэм устроила фотосессию в своем бутике в Лондоне. Виктория эффектно прошлась по пустующему залу, покачивая бедрами. Бывшая солистка Spice Girls запечатлела себя крупным планом. Жена Дэвида Бекхэма выбрала пикантный ракурс, демонстрируя не только стильный фасон платья, но и откровенную зону декольте.

«Воспользовалась пустым залом и немного принарядилась на работе. С нетерпением жду, что надену это платье в праздничный вечер, если он будет», — написала Виктория.

Поклонники осыпали Викторию комплиментами. Многие отметили ее цветущий вид и модельные параметры. «Вы выглядите сногсшибательно», «Очень стильный и элегантный образ», «Красотка, тебе пора в модели», «Роскошное тело для 40-летней женщины», «Такой легкий и ультрамодный наряд», «Какое волнующее декольте», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.