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    Шоу-биз

    Виктория Бекхэм без лифчика засветила загорелую грудь

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    46-летняя Виктория Бекхэм - Виктория Бекхэм без лифчика засветила загорелую грудь
    46-летняя Виктория Бекхэм
    instagram.com/victoriabeckham_news/

    Модный дизайнер примерила наряд с пикантным вырезом в зоне декольте

    Жена прославленного футболиста, 46-летняя Виктория Бекхэм устроила фотосессию в своем бутике в Лондоне. Виктория эффектно прошлась по пустующему залу, покачивая бедрами. Бывшая солистка Spice Girls запечатлела себя крупным планом. Жена Дэвида Бекхэма выбрала пикантный ракурс, демонстрируя не только стильный фасон платья, но и откровенную зону декольте.

    «Воспользовалась пустым залом и немного принарядилась на работе. С нетерпением жду, что надену это платье в праздничный вечер, если он будет», — написала Виктория.

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    Виктория Бекхэм без лифчика засветила загорелую грудь
    Виктория Бекхэм без лифчика засветила загорелую грудь
    instagram.com/victoriabeckham_news/

    Поклонники осыпали Викторию комплиментами. Многие отметили ее цветущий вид и модельные параметры.  «Вы выглядите сногсшибательно», «Очень стильный и элегантный образ», «Красотка, тебе пора в модели», «Роскошное тело для 40-летней женщины», «Такой легкий и ультрамодный наряд», «Какое волнующее декольте», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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