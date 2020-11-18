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    Шоу-биз

    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона

    • Розсилка
    Инстадива Кайли Дженнер - Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Инстадива Кайли Дженнер
    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном образе на фоне роскошного автомобиля и порадовала фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    23-летняя знаменитость попозировала в бежево-черном топе с вырезом под грудью, черных джинсах свободного кроя и белых кроссовках. Ее образ дополнил небольшой клатч молочного цвета. На снимке Дженнер опирается на собственный черно-белый Bugatti Chiron стоимостью три миллиона долларов. Публикация набрала больше 4,5 миллиона лайков.

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    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась автомобилем за $3 миллиона
    instagram.com/kyliejenner/

    Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Потрясающая», «Королева», «Ты запредельная. Эти образы!», «Как только ей удается так выглядеть», «Хочу такой же Бугатти», «Люблю тебя», — высказывались они.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
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