30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»



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30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер стала мамой

Малыш стал первым общим ребенком супругов

30-летняя американская писательница Кэтрин Шварценеггер родила от 40-летнего актера Криса Прэтта. Ребенок появился на свет в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния. Муж писательницы был замечен у клиники в пятницу днем, а уже в субботу утром к Кэтрин приехала супруга Арнольда Шварценеггера и другие родственники.

Радостную новость сообщил младший брат Кэтрин – 26-летний Патрик. «У мамы и малыша все хорошо. Только что приобрел для ребенка подарок», - цитирует его слова ET. Мужчина продемонстрировал в руках пакет, перевязанный розовой ленточкой. Патрик не уточнил пол малыша и точную дату его рождения.

Малыш стал первым общим ребенком супругов. Дочь72-летнего голливудского актера Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой, а у Криса есть семилетний сын от брака с актрисой Анной Фарис.

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