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    Жизнь

    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»

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    <p>30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер стала мамой</p> <div></div> - 30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»

    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин Шварценеггер стала мамой

    Малыш стал первым общим ребенком супругов

    30-летняя американская писательница Кэтрин Шварценеггер родила от 40-летнего актера Криса Прэтта. Ребенок появился на свет в больнице Святого Иоанна в Санта-Монике, штат Калифорния. Муж писательницы был замечен у клиники в пятницу днем, а уже в субботу утром к Кэтрин приехала супруга Арнольда Шварценеггера и другие родственники.  

    Радостную новость сообщил младший брат Кэтрин – 26-летний Патрик. «У мамы и малыша все хорошо. Только что приобрел для ребенка подарок», - цитирует его слова ET. Мужчина продемонстрировал в руках пакет, перевязанный розовой ленточкой. Патрик не уточнил пол малыша и точную дату его рождения.

    Малыш стал первым общим ребенком супругов. Дочь72-летнего голливудского актера Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой, а у Криса есть семилетний сын от брака с актрисой Анной Фарис.

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    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»
    30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера родила первенца от звезды «Стражей галактики»

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

     Читайте также: Фото животных, которые поднимут вам настроение даже в самый плохой день

     

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