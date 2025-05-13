Борис Джонсон показався у куртці від українського бренду (фото)
Джонсон одягнув куртку, створену на підтримку українських енергетиків
Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон одягнув куртку з колекції Damirli та ДТЕК, яку створили на підтримку українських енергетиків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис бренду в Instagram.
«Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон знову підтримав український бренд Damirli – цього разу його помітили у куртці з нової благодійної колекції, створеної у співпраці з енергетичною компанією ДТЕК. Це вже четвертий вихід Джонсона у речах бренду та другий випадок його участі в благодійних ініціативах», – йдеться у дописі.
Зазначається, що разом із найбільшою приватною енергетичною компанією України бренд створив капсулу, натхненну формою енергетиків.
Користувачі соцмереж оцінили образ Бориса Джонсона та активно коментують його.
Нагадаємо, що колишнього прем'єр-міністра Британії і відданого друга України Бориса Джонсона під час сімейного відпочинку в зоопарку атакував страус. Це сталось, коли він відвідував парк дикої природи в Техасі. Відео у мережі опублікувала дружина Джонсона. Вона підписала ролик словами: «Надто смішно, щоб не поділитися».
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