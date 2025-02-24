До Києва приїхав Борис Джонсон

«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві», – заявив ексочільник британського уряду.

Британський експрем’єр заявив, що вірить в Україну

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Джонсона у соцмережі Х.

«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення Путіна», – написав ексочільник британського уряду.

I am proud to be here in Kyiv on the third anniversary of Putin’s invasion. I salute the continuing heroism of the Ukrainian people in resisting a vile act of unprovoked aggression and I categorically reject the bizarre untruths currently being peddled about the origins of that… — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2025

Борис Джонсон закликав «зберігати холоднокровність», слідкувати за тим, як підтримуватимуть Україну США на чолі з президентом Трампом, – та висловив впевненість, що «Україна матиме велике майбутнє як вільна, суверенна та незалежна нація».

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Главком» також повідомляв, що у третю річницю повномасштабного російського вторгнення до української столиці приїхали президенти Литви, Латвії, Фінляндії, прем’єр-міністри Естонії, Норвегії, Данії, Швеції, Канади.