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До Києва приїхав Борис Джонсон

Варвара Шолян
glavcom.ua
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До Києва приїхав Борис Джонсон
«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві», – заявив ексочільник британського уряду.
фото: Reuters

Британський експрем’єр заявив, що вірить в Україну

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Джонсона у соцмережі Х.

«Я пишаюся тим, що перебуваю тут, у Києві, у третю річницю вторгнення Путіна», – написав ексочільник британського уряду.

Борис Джонсон закликав «зберігати холоднокровність», слідкувати за тим, як підтримуватимуть Україну США на чолі з президентом Трампом, – та висловив впевненість, що «Україна матиме велике майбутнє як вільна, суверенна та незалежна нація».

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибули президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Главком» також повідомляв, що у третю річницю повномасштабного російського вторгнення до української столиці приїхали президенти Литви, Латвії, Фінляндії, прем’єр-міністри Естонії, Норвегії, Данії, Швеції, Канади.

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Теги: війна Велика Британія Україна Борис Джонсон

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