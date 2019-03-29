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    Жизнь

    80-летняя бабушка из Польши стала востребованной ди-джейкой

    • Розсилка
    80-летняя бабушка из Польши стала востребованной ди-джейкой
    warszawawpigulce.pl

    Виргиния Шмит доказала всему миру, что в 80 лет можно наслаждаться жизнью и исполнять свои мечты

    Любви все возрасты покорны! Будь то любовь к человеку, либо же…к музыке! Это доказала 80-летняя Виргиния Шмит из Польши. В своем почтенном возрасте эта бабушка наслаждается жизнью на 100%.  Виргиния разрушает все стереотипы, потому что выступает за пультом ди-джея!

    «Когда вокруг меня музыка, я чувствую, как работает мой мозг. Я учусь все время, изучаю новые ритмы. И мне все равно, что думают остальные. Для меня нормально – жить в свое удовольствие столько, сколько мне еще осталось», – рассказала Виргиния Шмит в программе «Вікна-новини».

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    80-летняя бабушка из Польши стала востребованной ди-джейкой
    80-летняя бабушка из Польши стала востребованной ди-джейкой
    80-летняя бабушка из Польши стала востребованной ди-джейкой
    80-летняя бабушка из Польши стала востребованной ди-джейкой
    фото: телеканал Стб

    Двадцать лет назад, Виргиния вышла на пенсию и вместо того, чтобы сидеть с внуками дома, она научилась миксовать музыку. И теперь самая уважаемая польская диджейка каждую неделю в ярком образе зажигает тысячную толпу в одном из самых больших клубов Варшавы. Играет она все: от диско до рока. Эта непоседливая бабушка убеждена: радоваться жизни нужно в любом возрасте.

    «Мне молодежь говорит: «Мисс Вика, нам уже 40, мы такие старые.  А я отвечаю: «Так мне вдвое больше, чем вам. А я совсем не считаю себя старой», – отметила Шмит.

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