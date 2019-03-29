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    Шоу-биз

    Участники популярной британской группы погибли в автокатастрофе

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    <figure class="article-embedded-image"><figcaption>Фото: diymag.com</figcaption></figure> - Участники популярной британской группы погибли в автокатастрофе
    Фото: diymag.com

    Дебютный альбом под названием Invitation to Her's вышел в прошлом году

    Участники группы Her's вместе со своим тур-менеджером попали в аварию во время гастрольного тура. Как сообщает BBC, все они погибли на месте. Автокатастрофа произошла в Калифорнии: участники коллектива Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг ехали на концерт в город Санта-Ана из Аризоны, когда в них врезался пикап. Официальный представитель группы уже подтвердил их смерть.

    Дебютный альбом Her's под названием Invitation to Her's вышел в прошлом году. В прессе группу называли одной из самых любимых и перспективных в Великобритании.

     

    Джерело: Super

    музыка погибли
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