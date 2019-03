Участники популярной британской группы погибли в автокатастрофе



Фото: diymag.com

Дебютный альбом под названием Invitation to Her's вышел в прошлом году

Участники группы Her's вместе со своим тур-менеджером попали в аварию во время гастрольного тура. Как сообщает BBC, все они погибли на месте. Автокатастрофа произошла в Калифорнии: участники коллектива Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг ехали на концерт в город Санта-Ана из Аризоны, когда в них врезался пикап. Официальный представитель группы уже подтвердил их смерть.

Дебютный альбом Her's под названием Invitation to Her's вышел в прошлом году. В прессе группу называли одной из самых любимых и перспективных в Великобритании.

