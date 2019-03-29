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    Шоу-биз

    Еврейские организации раскритиковали новый клип Rammstein из-за изображения нацистского концлагеря

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    Еврейские организации раскритиковали новый клип Rammstein из-за изображения нацистского концлагеря

    Представители еврейской общины заявили, что «страдания и бесчеловечность холокоста» нельзя использовать в целях рекламы или погони за сенсацией

    28 марта немецкая группа Rammstein выпустила свою первую за семь лет песню - Deutschland («Германия»). Премьера клипа на нее сопровождалась рядом скандалов. Помимо того что видео слили в сеть раньше официального релиза, клип раскритиковали еврейские организации. Об этом сообщает газета Bild.

    Причиной их недовольства стал тизер, где показаны кадры нацистского концлагеря. На 35-секундном видео участники группы, одетые в полосатые робы, стоят с петлями на шеях. На груди у одного из них можно заметить желтую шестиконечную звезду. К слову, в полной версии клипа также можно увидеть у других героев треугольники розового цвета, который нацисты заставляли носить гомосексуалов, и красного - для политических заключенных.

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    Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох, которая сама пережила холокост, заявила, что Rammstein использовали «страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях», тем самым, по ее мнению, музыканты «переступили черту дозволенного».

    Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн высказал мнение, что группа тем самым перешла красную линию: «Если это должно было улучшить продажи нового альбома, я считаю это безвкусным использованием свободы творчества», — сказал он.

    Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер отметил, что тему «страдания и бесчеловечности холокоста» нельзя использовать в целях рекламы или погони за сенсацией. Также Фреллер пригласил музыкантов посетить бывший концлагерь Дахау, чтобы в этом убедиться.

    Rammstein пока никак не прокомментировали разгоревшийся скандал.

     

    Джерело: Esquire

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    Германия музыка Холокост
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