Еврейские организации раскритиковали новый клип Rammstein из-за изображения нацистского концлагеря



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Представители еврейской общины заявили, что «страдания и бесчеловечность холокоста» нельзя использовать в целях рекламы или погони за сенсацией

28 марта немецкая группа Rammstein выпустила свою первую за семь лет песню - Deutschland («Германия»). Премьера клипа на нее сопровождалась рядом скандалов. Помимо того что видео слили в сеть раньше официального релиза, клип раскритиковали еврейские организации. Об этом сообщает газета Bild.

Причиной их недовольства стал тизер, где показаны кадры нацистского концлагеря. На 35-секундном видео участники группы, одетые в полосатые робы, стоят с петлями на шеях. На груди у одного из них можно заметить желтую шестиконечную звезду. К слову, в полной версии клипа также можно увидеть у других героев треугольники розового цвета, который нацисты заставляли носить гомосексуалов, и красного - для политических заключенных.

Бывшая глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох, которая сама пережила холокост, заявила, что Rammstein использовали «страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях», тем самым, по ее мнению, музыканты «переступили черту дозволенного».

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн высказал мнение, что группа тем самым перешла красную линию: «Если это должно было улучшить продажи нового альбома, я считаю это безвкусным использованием свободы творчества», — сказал он.

Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер отметил, что тему «страдания и бесчеловечности холокоста» нельзя использовать в целях рекламы или погони за сенсацией. Также Фреллер пригласил музыкантов посетить бывший концлагерь Дахау, чтобы в этом убедиться.

Rammstein пока никак не прокомментировали разгоревшийся скандал.

Джерело: Esquire