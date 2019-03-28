Шакира спела в суде, чтобы доказать свою невиновность



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Шакира

42-летняя певица даже в суде пребывала в приподнятом настроении

27 марта Шакира предстала перед судом в Мадриде за якобы плагиат композиции La Bicicleta. Кубинский композитор Ливан Кастельяно Вальдес обвинил исполнительницу в краже его интеллектуальной собственности.

На очередное слушание Шакира пришла в черно-белом образе. Она надела белую футболку, черные джинсы, ботильоны и накинула сверху жакет. Певица также взяла с собой кожаную поясную сумку. Для похода в суд знаменитость нанесла натуральный макияж и сделала фирменную прическу — кудри на волосах с осветленными прядями.

Певица полностью отрицает свою вину и считает, что ее песня совершенно не похожа на композицию истца. Чтобы доказать свою невиновность звезда даже исполнила отрывок из песни в зале суда, прихлопывая ладошами в ритм.

«Услышав композицию Вальдеса я не увидела ничего схожего — ни в мелодии, ни в звукоряде, ни в теме», — сказала Шакира.

Суд между Шакиров и Ливаном Кастельяно Вальдесом длится с марта 2017 года. Композитор уверяет, что певица украла его творение Yo te quiero tanto, которое вышло в свет в 1997 году.

Кстати, это не единственное разбирательство, которое свалилось на плечи Шакиры. Налоговая служба Испании выяснила, что с 2012 по 2014 год колумбийская певица 183 дня скрывала свое нахождение в стране. А это значит, что она не платила налоги. Инспекторы постановили — знаменитость должна государству $16,3 млн.

Джерело: graziamagazine.ru