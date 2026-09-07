Верещук поділилася спортивним досягненням: відео зі спортзалу

Заступниця голови ОП показала свої заняття у спортзалі

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук показалася у спортзалі. Посадовиця розповіла про свої досягнення у спорті. Про це пише «Главком» із посиланням на допис політикині у Facebook.

Ірина Верещук зізналася, що здійснила свою мрію. Вона тричі підтягнулася на перекладині. «Сьогодні здійснила свою маленьку мрію. Підтягнулася три рази», – написала заступниця голови ОП.

На відео, яким поділилася посадовиця, можна побачити, як вона три рази підтягнулася. Ірина Верещук показалася у спортивній формі: лосинах та футболці, продемонструвавши свою фігуру.

Раніше Ірина Верещук також ділилася своїми досягненнями у спорті. На своє 46-річчя вона опублікувала фото зі спортзалу. Верещук продемонструвала свою фізичну форму, зокрема рельєфні м’язи на животі.

До слова, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 25 травня пройшла повний одноденний курс із підготовки громадян до національного спротиву. Вона відвідала один із Центрів підготовки на Київщині, де показалася з автоматок у руках.