Росія вдарила по розподільчому центру «Сільпо» в Одесі

Під час атаки люди не постраждали

Мережа оцінює наслідки атаки та перебудовує роботу

У ніч проти 21 вересня російські війська влучили в розподільчий центр мережі «Сільпо» в Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву мережі «Сільпо».

У компанії підтвердили, що під час атаки ніхто не постраждав. Наразі представники мережі оцінюють масштаб збитків і перебудовують логістичні процеси.

«Найголовніше – люди живі. Зараз ми оцінюємо наслідки та переналаштовуємо процеси», – повідомили у «Сільпо».

скрин: Сільпо / Facebook

Раніше вранці керівник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив про удар по складських приміщеннях мережі продуктових супермаркетів на Одещині. За його даними, унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, а рятувальники гасили її під загрозою повторних ударів. До ліквідації займання залучили понад 80 працівників ДСНС. Раніше про це також повідомляв «Главком» у матеріалі про пошкодження складів на Одещині.

Спершу ОВА не уточнювала назву постраждалої мережі, однак згодом «Сільпо» самостійно підтвердило, що одним з уражених об'єктів був саме її розподільчий центр. Компанія поки не називає обсяг завданих збитків чи кількість знищених товарів — ідеться лише про оцінку ситуації та перебудову логістики. З урахуванням сьогоднішньої атаки це вже щонайменше третій випадок ураження розподільчих центрів «Сільпо» від початку літа.

«Сільпо» вже перебудовувало роботу після попередніх атак

Для мережі це не перший удар по логістичній інфраструктурі. У серпні російські атаки пошкодили одразу кілька розподільчих центрів Fozzy Group, до складу якої входять «Сільпо», «Фора», Thrash! та Fozzy. За даними компанії, тоді постраждали 10 об'єктів, частина яких була знищена або зазнала значних руйнувань, після чого Fozzy Group довелося ухвалювати непрості рішення щодо подальшої роботи.

Через ці руйнування компанії тоді довелося змінювати маршрути доставки та перерозподіляти товарні потоки, що спричинило тимчасові перебої з постачанням товарів у «Сільпо» та «Форі». Пізніше власники мережі зробили заяву щодо відновлення звичного постачання, наголосивши на продовженні роботи торговельної мережі.

Наразі мережа продовжує перебудовувати логістику й після цих атак: за даними Forbes Ukraine, на початку вересня «Fozzy Group Логістика» та «Сільпо» мали 1614 відкритих вакансій по Україні, майже 60% яких припадають на логістичний напрям. HR-директорка компанії Любов Українець пояснювала, що потреба в персоналі пов'язана саме з перебудовою логістики після російських атак та відкриттям нових магазинів.

Нагадаємо, у серпні через російський обстріл на двох розподільчих центрах «Сільпо» спалахнули пожежі, унаслідок яких загинули шестеро працівників компанії.