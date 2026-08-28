102-річний дідусь з Полтавщини підкорив мережу народною піснею (відео)

102-річний українець розкрив секрет свого довголіття

102-річний Михайло Руденко з Полтавщини заспівав українську народну пісню та підкорив мережу своїм виконанням. Історією чоловіка та кадрами з його виступами поділилася народна артистка Ярослава Руденко. Про це пише «Главком».

Українські пісні у виконанні 102-річного довгожителя

102-річний Михайло Руденко полюбляє читати літературу та виконувати українські пісні. Серед його репертуару є українська народна пісня «Зійди, зійди, місяченьку». Довгожитель заспівав її акапельно у своєму дворі. Відео з його співом зібрало тисячі переглядів та десятки коментарів.

Ярослава Руденко поділилася й іншими відео, де Михайло Руденко заспівав й інші українські пісні.

Реакція мережі

Українці були вражені виконанням народної пісні пенсіонером. Користувачі також були вражені тим, як виглядає пенсіонер, та не повірили, що йому 102 роки.

«Думала, що йому 80 десь. Гарний козак!»

«Який файний дідусь!!! Довгих літ, здоров'я і миру!»

«Видно, дід Михайло славний був козак! У такому віці, пам'ять така, та й гарний».

«Дякую! Гарна пісня в такому неповторному виконанні! Як добре, що людина в здоровому глузді, пам'ятає всі слова пісні! Прослухала декілька разів!»

«Не чула ніколи цієї пісні! Який молодець! 102 роки! Дай Боже здоровʼячка, гарна Людина!»

«Гарно дякую за спів української народної пісні! Дай Боже Вам міцного здоров'я та ще добрих років життя!»

Секрет довголіття 102-річного дідуся з Полтавщини

102-річний українець розкрив секрет свого довголіття фото: Іnstagram.com/yaroslava__rudenko

Як розповіла співачка Ярослава Руденко, Михайло Руденко у свої 102 роки залишається позитивним. Він також займається господарством та тримає власну пасіку з 1949 року. Пенсіонеру допомагає його донька Галина. Він також має онуків та правнуків.

Михайло Руденко розкрив секрет свого довголіття. «Я завжди намагався робити людям добро. Тоді мені на душі стає легше, я здоровішаю. Водя у мене енергетично заряджена, думаю мені це допомогло. У мене є піраміда велика, де я сиджу по 15 хвилин», – поділився чоловік.

До слова, Ярослава Руденко також є уродженкою Полтавської області. У 2025 році президент Володимир Зеленський надав співачці звання народної артистки України. Зірка розповідала, як на цю новину відреагувала її мама.

Нагадаємо, відео із проникливим співом 80-річного Володимира Карпенка підкорило соцмережі, зібравши понад 2 млн переглядів. Уродженець Житомирщини виконав знамениту композицію «Києве мій».