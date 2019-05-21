Алан Бадоев считает, что у Зеленского будет много бессонных ночей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алан Бадоев и Владимир Зеленский

Украинский клипмейкер прокомментировал вчерашнюю инаугурацию в соцсети

Известный клипмейкер, который создал не один клип для отечественных и российских звезд, прокомментировал выбор жителей Украины на президентских выборах.

По словам Алана Бадоева, у Зеленского и его команды будет много бессонных ночей и сложных задач.

«Я всегда мечтал о том, чтобы нашей страной управляли люди с человеческим лицом, с улыбкой, с гордостью за свою семью, своих друзей и каждого, кто живет на Украине. Путь этой семьи наверняка будет стоить хорошей книги, а быть может, и фильма… Впереди у них много бессонных ночей, сложных задач и, конечно же, новых победы для всех нас! Владимир справится, его упорства силы и духа достаточно и хватит на троих! Он точно пришел сделать свою страну лучше, я в это верю», — написал Бадоев.

Свою поддержу в соцсети выразили также судья проекта «Танцы со звездами Екатерина Кухар и украинская певица Наталья Могилевская.

Стоит отметить, что не остались в стороне звезды, которые родились в Украине, но ставшие популярные в РФ - певица Вера Брежнева и экс-ведущая проекта «Орел и Решка»

«Сил, здоровья, крепости духа, надежных людей рядом, поддержки и любви», - так прокомментировала инаугурацию Вера Брежнева. А молодая мама и телеведущая Регина Регина Тодоренко написала на своей странице очень короткий и емкий пост: «С улыбкой в новое будущее».