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    Жизнь

    Алла Костромичева и Соня Плакидюк признались, что покупают одежду на second-hand

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    Соня Плакидюк и Алла Костромичева - Алла Костромичева и Соня Плакидюк признались, что покупают одежду на second-hand
    Соня Плакидюк и Алла Костромичева

    Ведущая и эксперт «Топ-модель по-украински» рассказали о своих повседневных look’ах

    На съемочной площадке прекрасная половина экспертной бригады проекта «Топ-модель по-украински» всегда блистают. Над их образами трудится стилист, дизайнер и художник Юрий Варивода (именно он одевает сейчас группу Kazka).

    Но и вне съемок Аллу Костромичеву и Соню Плакидюк смело можно назвать иконами стиля. Обе девушки в обычной жизни любят удобную одежду, но даже их casual-looks выглядят на миллион. А стоят гораздо дешевле.

    «На одну из съемок «Топ-модели по-украински» я приехала в винтажных шерстяных брюках от calvin klein, – рассказывает ведущая Нового канала Алла Костромичева. – И рассказала в своем Instagram о том, что купила их в second-hand. На меня сразу же посыпались тонны вопросов: как, почему и в какие «секонды» я хожу. Поэтому рассказываю. В Нью-Йорке у меня есть несколько любимых consuming stores –Beacons closet и Crossroads Trading». 

    Это американский аналог «секондов», где можно за копейки купить брендовые вещи. А еще принести на продажу свои. И получить либо 30% от стоимости деньгами, либо 55% в виде «store credits» – депозита, который можно потратить в этом же магазине.

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    Алла Костромичева и Соня Плакидюк признались, что покупают одежду на second-hand
    Алла Костромичева и Соня Плакидюк признались, что покупают одежду на second-hand
    Алла Костромичева и Соня Плакидюк признались, что покупают одежду на second-hand

     «К примеру, все те же брюки от Calvin Klein я купила за 15 баксов, – продолжает Костромичева. Так что если будете в Нью-Йорке, обязательно загляните! В Украине я в second-hand’ы не хожу».

    А вот эксперт проекта Соня Плакидюк этой весной решила сменить имидж. Если раньше 90% гардероба девушки занимали черные вещи, то теперь Соня экспериментирует с цветом.

     «Я с азартом миксую цвета, формы и фактуры, – рассказывает fashion-фотограф. – Только теперь – аккуратно и с доскональным знанием своих пропорций, форм и того месседжа, который хочу донести своей одеждой».

    Девушка полюбила пудровый розовый, а на съемках кастинга «Топ-модели по-украински» предстала перед девушками в прозрачной блузке нежного оттенка зеленого.

    «Всем девочкам я могу с уверенностью посоветовать: изучайте свои пропорции и составляйте свой look в уме досконально — вплоть до сережек, носочков и бантика, – говорит Плакидюк. – Кстати, бантики я, кажется, полюбила всерьез и надолго. Можно просто снять бант – и весь образ развалится».

     

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