Алла Костромичева и Соня Плакидюк признались, что покупают одежду на second-hand



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Соня Плакидюк и Алла Костромичева

Ведущая и эксперт «Топ-модель по-украински» рассказали о своих повседневных look’ах

На съемочной площадке прекрасная половина экспертной бригады проекта «Топ-модель по-украински» всегда блистают. Над их образами трудится стилист, дизайнер и художник Юрий Варивода (именно он одевает сейчас группу Kazka).

Но и вне съемок Аллу Костромичеву и Соню Плакидюк смело можно назвать иконами стиля. Обе девушки в обычной жизни любят удобную одежду, но даже их casual-looks выглядят на миллион. А стоят гораздо дешевле.

«На одну из съемок «Топ-модели по-украински» я приехала в винтажных шерстяных брюках от calvin klein, – рассказывает ведущая Нового канала Алла Костромичева. – И рассказала в своем Instagram о том, что купила их в second-hand. На меня сразу же посыпались тонны вопросов: как, почему и в какие «секонды» я хожу. Поэтому рассказываю. В Нью-Йорке у меня есть несколько любимых consuming stores –Beacons closet и Crossroads Trading».

Это американский аналог «секондов», где можно за копейки купить брендовые вещи. А еще принести на продажу свои. И получить либо 30% от стоимости деньгами, либо 55% в виде «store credits» – депозита, который можно потратить в этом же магазине.

«К примеру, все те же брюки от Calvin Klein я купила за 15 баксов, – продолжает Костромичева. Так что если будете в Нью-Йорке, обязательно загляните! В Украине я в second-hand’ы не хожу».

А вот эксперт проекта Соня Плакидюк этой весной решила сменить имидж. Если раньше 90% гардероба девушки занимали черные вещи, то теперь Соня экспериментирует с цветом.

«Я с азартом миксую цвета, формы и фактуры, – рассказывает fashion-фотограф. – Только теперь – аккуратно и с доскональным знанием своих пропорций, форм и того месседжа, который хочу донести своей одеждой».

Девушка полюбила пудровый розовый, а на съемках кастинга «Топ-модели по-украински» предстала перед девушками в прозрачной блузке нежного оттенка зеленого.

«Всем девочкам я могу с уверенностью посоветовать: изучайте свои пропорции и составляйте свой look в уме досконально — вплоть до сережек, носочков и бантика, – говорит Плакидюк. – Кстати, бантики я, кажется, полюбила всерьез и надолго. Можно просто снять бант – и весь образ развалится».