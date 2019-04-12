Хейли Болдуин показала, что можно быть сексуальной даже в спортивных вещах



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Хейли Болдуин

22-летняя супруга Джастина Бибера в очередной раз доказала, что спортивные вещи идут всем девушкам

Хейли Болдуин опубликовала несколько кадров, которые были сделаны для новой кампании adidas Originals. Амбассадор уличного бренда позировала в студии на монохромном фоне в атласном костюме, состоящем из короткой олимпийки и брюках.

Бьюти-образ Хейли был продуман до мелочей — ей сделали мокрую укладку, и нанесли достаточно интенсивный макияж — smokey eyes и розовый блеск для губ. Эти снимки сделала фотограф из Лос-Анджелеса Саша Самсонова.

Этот особняк занимает 567 квадратных метров. Здесь пять спален, семь ванных комнат, а также домашняя библиотека и кинотеатр. На заднем дворе, как и полагается в Голливуде, есть бассейн с зоной для отдыха и барбекю.

Джерело: graziamagazine.ru