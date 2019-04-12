  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Хейли Болдуин показала, что можно быть сексуальной даже в спортивных вещах

    • Розсилка
    Хейли Болдуин - Хейли Болдуин показала, что можно быть сексуальной даже в спортивных вещах
    Хейли Болдуин

    22-летняя супруга Джастина Бибера в очередной раз доказала, что спортивные вещи идут всем девушкам

    Хейли Болдуин опубликовала несколько кадров, которые были сделаны для новой кампании adidas Originals. Амбассадор уличного бренда позировала в студии на монохромном фоне в атласном костюме, состоящем из короткой олимпийки и брюках.

    Бьюти-образ Хейли был продуман до мелочей — ей сделали мокрую укладку, и нанесли достаточно интенсивный макияж — smokey eyes и розовый блеск для губ. Эти снимки сделала фотограф из Лос-Анджелеса Саша Самсонова.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Хейли Болдуин показала, что можно быть сексуальной даже в спортивных вещах
    Хейли Болдуин показала, что можно быть сексуальной даже в спортивных вещах

    Напомним, что на днях в сети появились снимки нового дома Хейли и Джастина. Семейное гнездышко обошлось ему в 8,5 миллионов долларов. Интерьер особняка выполнен в светлых тонах и эко-стиле.
    Этот особняк занимает 567 квадратных метров. Здесь пять спален, семь ванных комнат, а также домашняя библиотека и кинотеатр. На заднем дворе, как и полагается в Голливуде, есть бассейн с зоной для отдыха и барбекю.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    знаменитости мода и красота модель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ