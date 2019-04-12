  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    MamaRika примеряла свадебное платье

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    MamaRika примеряла свадебное платье
    MamaRika примеряла свадебное платье
    MamaRika примеряла свадебное платье
    • Розсилка

    Дизайнеры проекта «Подиум» сшили подвенечные наряды для звезд украинского шоу-бизнеса

    Среди именитых дизайнеров принято заканчивать показы свадебными платьями. Вот и эксперты проекта «Подиум» решили посвятить одно из последних испытаний сезона подвенечным нарядам. И не простым, а на заказ и для украинских селебритиз.

     

     «Нашим участникам предстоит очень непростое задание, – говорит ведущая проекта, топ-модель Наталья Гоций. – Шить для требовательных звезд – еще та задача. Чтобы максимально честно распределить заказчиков между дизайнерами, мы бросили жребий. Звездные модели (среди них были Настя Востокова, Аня Добрыднева и MamaRika – прим.ред.) наугад доставали имена участников. Каково же было удивление, когда MamaRika прочитала на бумажке фамилию своего жениха Сергея – Середа!»

    То, что судьба ее свадебного платья попадет в руки однофамильца будущего мужа, вселила в MamaRika надежду, что наряд получится отличным.

    «Я против всех этих стандартных свадебных платьев с буклями и огромными платьями с кринолинами, – говорит MamaRika. – Мы планируем свадьбу пляжного типа. В идеале я просила дизайнеров создать для меня прозрачное вязаное платье. Но они чисто физически не смогли это сделать за 8 часов работы. Поэтому пришлось искать новое решение».

    В итоге Максим Середа и его швея Маша Дзюбенко придумали для девушки платье-трансформер с отстегивающейся юбкой.

     «Идея такая: мы на пляже, все уже произошло, мы с Сережей – муж и жена, – говорит MamaRika. – В общем, самое время начинать танцы. И тут я отстегиваю юбку и остаюсь в ретро-купальнике с топом, в котором смело могу прыгать в океан».

    Как оценили эксперты реалити платье от дуэта Середа и всех остальных участников проекта поклонники реалити увидят уже в эту субботу.

    Читайте також
    мода и красота Украинская музыка певица Подиум (проект)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ