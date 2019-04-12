MamaRika примеряла свадебное платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дизайнеры проекта «Подиум» сшили подвенечные наряды для звезд украинского шоу-бизнеса

Среди именитых дизайнеров принято заканчивать показы свадебными платьями. Вот и эксперты проекта «Подиум» решили посвятить одно из последних испытаний сезона подвенечным нарядам. И не простым, а на заказ и для украинских селебритиз.

«Нашим участникам предстоит очень непростое задание, – говорит ведущая проекта, топ-модель Наталья Гоций. – Шить для требовательных звезд – еще та задача. Чтобы максимально честно распределить заказчиков между дизайнерами, мы бросили жребий. Звездные модели (среди них были Настя Востокова, Аня Добрыднева и MamaRika – прим.ред.) наугад доставали имена участников. Каково же было удивление, когда MamaRika прочитала на бумажке фамилию своего жениха Сергея – Середа!»

То, что судьба ее свадебного платья попадет в руки однофамильца будущего мужа, вселила в MamaRika надежду, что наряд получится отличным.

«Я против всех этих стандартных свадебных платьев с буклями и огромными платьями с кринолинами, – говорит MamaRika. – Мы планируем свадьбу пляжного типа. В идеале я просила дизайнеров создать для меня прозрачное вязаное платье. Но они чисто физически не смогли это сделать за 8 часов работы. Поэтому пришлось искать новое решение».

В итоге Максим Середа и его швея Маша Дзюбенко придумали для девушки платье-трансформер с отстегивающейся юбкой.

«Идея такая: мы на пляже, все уже произошло, мы с Сережей – муж и жена, – говорит MamaRika. – В общем, самое время начинать танцы. И тут я отстегиваю юбку и остаюсь в ретро-купальнике с топом, в котором смело могу прыгать в океан».

Как оценили эксперты реалити платье от дуэта Середа и всех остальных участников проекта поклонники реалити увидят уже в эту субботу.