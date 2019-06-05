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    Жизнь

    Беременная Миранда Керр позировала в маленьком черном платье

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    <span>Миранда Керр&nbsp;</span> - Беременная Миранда Керр позировала в маленьком черном платье
    Миранда Керр 

    Бывший «ангел» Victoria’s Secret впервые показала свой животик

    35-летняя Миранда Керр опубликовала кадр, который вызвал волну восхищения у поклонников. Звезда позировала со своим мужем, 28-летним создателем Snapchat Эванном Шпигелем на фоне сада. Она примерила маленькое черное платье и бежевые босоножки на невысоком каблуке. На снимке Миранда поддерживала свой подросший животик, а также поздравляла возлюбленного с днем рождения.

    «Самый счастливый день рождения нашего папочки», — подписала фото звезда.

    instagram.com/mirandakerr
    instagram.com/mirandakerr

    Несмотря на третью беременность, модель продолжает работать. В апреле она приняла участие в фотосессии для немецкого издания Gala. Ради съемок модель прилетала из Австралии в Баден-Баден, где позировала в женственных нарядах на фоне цветущих магнолий.

    Джерело: graziamagazine.ru

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