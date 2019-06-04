Хейли и Джастин Бибер впервые показали обручальные кольца

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Молодые люди спустя девять месяцев после свадьбы начали носить кольца

24-летний Джастин Бибер и 22-летняя Хейли Болдуин все еще не отпраздновали свое бракосочетание. Более того, молодые люди, несмотря на новый статус, не носили обручальных колец. Ситуация изменилась на этой неделе — Хейли и Джастин впервые показали себя с символичными украшениями. Музыкант даже опубликовал снимок, на котором хорошо виден золотой аксессуар.

Подписчики певца обратили внимание на кольцо и принялись его поздравлять: «Вы немного сумасшедшие», «Джастин, поздравляю», «Что за интересная вещь на твоем пальце», «Вы настоящие красавцы, люблю вас», «Наконец-то».

Хейли также показала кольцо, только не в Instagram. Репортеры встретили девушку, как та покупала смузи в Лос-Анджелесе. В этот день на ее безымянном пальце красовалось кольцо.

Джастин и Хейли тайно поженились еще осенью прошлого года. Торжество планировалось на конец февраля, но его пришлось перенести из-за депрессии Бибера и напряженных графиков влюбленных.

С организацией свадьбы Хейли помогает ее мама Кенния. На прошлой неделе они посетили агентство, занимающееся планированием мероприятий. В одном из интервью Хейли как-то обмолвилась, что хотела бы скромную свадьбу, но источники рассказывают, что приглашены уже около 300 человек!

Джерело: graziamagazine.ru