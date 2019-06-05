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    Жизнь

    Бруклин Бекхэм поделился милым фото с Ханой Кросс на фоне слухов о ссорах пары

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    Бруклин Бекхэм и Хана Кросс - Бруклин Бекхэм поделился милым фото с Ханой Кросс на фоне слухов о ссорах пары
    Бруклин Бекхэм и Хана Кросс

    20-летний Бруклин Бекхэм попытался опровергнуть сообщения о том, что у них с 21-летней Ханой Кросс появились проблемы в отношениях

     Наследник звездного семейства опубликовал новое фото с возлюбленной.

    В кадре юноша держит модель на руках, в то время как она кривляется и смеется. На заднем фоне светятся фонарики, создавая эффект звезд на черно-белом фото. Пара выглядит счастливой. Умилительное фото и эмоджи в виде сердечка дают понять, что Бруклин и Хана не думают расставаться.

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    Бруклин Бекхэм поделился милым фото с Ханой Кросс на фоне слухов о ссорах пары
    Бруклин Бекхэм поделился милым фото с Ханой Кросс на фоне слухов о ссорах пары

    В комментариях фолловеры поддержали влюбленных, отметив, что они очень красивая пара и без ссор в отношениях не обойтись. Другие же посоветовали Бекхэму-младшему послушаться родителей, которые беспокоятся за его будущее с девушкой, бросающейся на их сына с кулаками.

    Инцидент произошел во время поездки Бруклина и Ханы в Канны. Пара крупно поссорилась: телохранителям Бекхэма пришлось удерживать модель, которая захотела подраться с возлюбленным.

    А недавно стало известно, что после этого случая Дэвид Бекхэм попросил сына не приводить Хану на семейные встречи, хотя раньше она всегда была желанным гостем в их доме.

    Джерело: graziamagazine.ru

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