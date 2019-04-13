  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Красивая девушка с пышными формами покоряет мир моделинга

    • Розсилка
    Красивая девушка с пышными формами покоряет мир моделинга
    instagram.com/sonnyturner___

    Одна из самых популярных в мире моделей больших размеров Сонни Теренр. Она привлекательная молодая особа, которая может похвастаться эффектной фигурой

    В то время как многие говорят о трудностях, с которым сталкиваются в работе обычные модели – ежедневные тренировки, ограничения в питании и достижение идеала, никто и не задумывается о том, каково пышнотелым красавицам.

    Сонни Тернер, одна из самых популярных плюс-сайз моделей в мире, пропагандист бодипозитива, рассказала The Telegraph, как ей работается в сфере моделинга.

    Девушка поведала, что на пути к славе ей пришлось преодолеть множество сложностей. Для начала, на момент становления карьеры, она носила 40-й размер одежды, который оказался велик для стандартного модельного мира, и слишком мал для плюс-сайз.

    Модель же считает несправедливым, что размер одежды должен как-либо ограничивать человека. Чтобы получить работу девушке пришлось набрать вес, а также вкладывать поролоновые подкладки под одежду.

    Оказывается, все стереотипы касательно образа жизни пышнотелых девушек не верны. Если модель отличается пышными бедрами, это не значит, что она уплетает булочки днем и ночью.

    Многие уверены, что «большие» девушки не беспокоятся о своем внешнем виде, не сидят на диетах и не тренируются каждый день в спортзале. Однако это совершенно не верно. Такие модели пропагандируют естественность, а не ожирение.

    1 з 38
    на весь екран згорнути
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___
    instagram.com/sonnyturner___


    Успешные плюс-сайз модели следят за собой, чтобы быть красивыми, привлекательными и здоровыми.

    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    фотография модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ