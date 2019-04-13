Красивая девушка с пышными формами покоряет мир моделинга



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/sonnyturner___

Одна из самых популярных в мире моделей больших размеров Сонни Теренр. Она привлекательная молодая особа, которая может похвастаться эффектной фигурой

В то время как многие говорят о трудностях, с которым сталкиваются в работе обычные модели – ежедневные тренировки, ограничения в питании и достижение идеала, никто и не задумывается о том, каково пышнотелым красавицам.

Сонни Тернер, одна из самых популярных плюс-сайз моделей в мире, пропагандист бодипозитива, рассказала The Telegraph, как ей работается в сфере моделинга.

Девушка поведала, что на пути к славе ей пришлось преодолеть множество сложностей. Для начала, на момент становления карьеры, она носила 40-й размер одежды, который оказался велик для стандартного модельного мира, и слишком мал для плюс-сайз.

Модель же считает несправедливым, что размер одежды должен как-либо ограничивать человека. Чтобы получить работу девушке пришлось набрать вес, а также вкладывать поролоновые подкладки под одежду.

Оказывается, все стереотипы касательно образа жизни пышнотелых девушек не верны. Если модель отличается пышными бедрами, это не значит, что она уплетает булочки днем и ночью.

Многие уверены, что «большие» девушки не беспокоятся о своем внешнем виде, не сидят на диетах и не тренируются каждый день в спортзале. Однако это совершенно не верно. Такие модели пропагандируют естественность, а не ожирение.





Успешные плюс-сайз модели следят за собой, чтобы быть красивыми, привлекательными и здоровыми.

Джерело: joinfo.ua