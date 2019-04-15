48-летняя Наоми Кэмпбелл бросила своего молодого любовника



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Наоми Кэмпбелл



Бывший солист группы One Direction Лиам Пейн наскучил модной иконе 1990-х

Звезда мировых подиумов Наоми Кэмпбелл бросила певца Лиама Пейна, бывшего солиста поп-группы One Direction, с которым встречалась с декабря прошлого года.

Как утверждает британский таблоид The Sun со ссылкой на близких подруг модели, 25-летний бойфренд наскучил Кэмпбелл. В последнее время он стал навязчивым, постоянно требовал внимания звезды, а также слишком активно хвастался своим романом с ней. Наоми это, разумеется, не нравилось.

При этом подруги модели с самого начала предупреждали ее о том, что молодой певец завел отношения с ней ради пиара и продвижения в карьере.

По данным издания, Наоми Кэмпбелл решила остаться в дружеских отношениях с Пейном, никаких конфликтов между ними не произошло.

Напомним, слухи о романе иконы 1990-х и молодого певца подтвердились в конце января 2019 года, когда вездесущие папарацци засняли пару выходящей вместе с концерта в Лондоне. Кроме того, Лиам Пейн постоянно проявлял знаки внимания по отношению к Наоми в соцсети Instagram.