Для Близнюків день може пройти під знаком партнерства та домовленостей. Сонце у Стрільці активізує сферу близьких стосунків, співпраці й відкритого діалогу. Ви можете чіткіше побачити, з ким збігаються ваші плани, а де доводиться постійно шукати компроміс. Не варто сприймати відмінність поглядів як перешкоду: інша позиція здатна підказати рішення, якого ви раніше не помічали.

Місяць у Тельці після полудня налаштовуватиме на спокійніший ритм. Можливо, захочеться побути наодинці, розібратися з думками або завершити справи, які накопичилися за останні дні. Не перевантажуйте себе спілкуванням лише тому, що хтось очікує швидкої відповіді. Увечері особливо важливо не робити висновків на підставі чуток або неповної інформації.

🔮♊ Що прогнозують зірки Близнюкам у неділю, 22 листопада

💼 Робота: обговорення умов співпраці та спільних планів може виявитися корисним.

💰 Фінанси: уникайте необдуманих витрат і уважно перевіряйте домовленості.

❤️ Кохання: партнерові може знадобитися більше визначеності, ніж жартів і натяків.

😎 Настрій: допитливий, але з потребою в паузах і тиші.

💡 Порада дня: слухайте співрозмовника до кінця, перш ніж готувати відповідь.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.