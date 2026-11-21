Астрологічний прогноз для Козоріга на 22 листопада 2026 року

Козорогам варто зробити неділю днем відновлення сил і внутрішнього порядку. Сонце у Стрільці активізує сферу відпочинку, усамітнення та завершення певних процесів. Можливо, ви відчуєте потребу трохи віддалитися від інформаційного шуму, побути наодинці або спокійно обдумати рішення, які не хочеться обговорювати з усіма. Не сприймайте паузу як втрату часу: вона може допомогти повернути ясність думок.

Місяць у Тельці після полудня додасть бажання займатися творчістю, проводити час із дітьми або близькими, шукати приємні враження. Не відмовляйте собі в невеликій радості лише тому, що вона не має практичної користі. Увечері важливо не дозволяти ревнощам, образам або прагненню все контролювати псувати атмосферу.

🔮♈ Що прогнозують зірки Козорігу у неділю, 22 листопада

💼 Робота: краще завершити дрібні справи й не планувати надмірного навантаження.

💰 Фінанси: уникайте витрат на емоціях і залиште бюджет для справді важливого.

❤️ Кохання: тепла увага й спільне дозвілля можуть сказати більше, ніж довгі пояснення.

😎 Настрій: спокійний, із потребою у відпочинку та приємних емоціях.

💡 Порада дня: дозвольте собі відпочити без почуття провини за незроблені справи.

Головна порада для всіх знаків зодіаку на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.