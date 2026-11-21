Рибам варто звернути увагу на професійні цілі та власну репутацію. Сонце у Стрільці активізує сферу кар’єри, відповідальності й суспільного визнання. Навіть якщо неділя не передбачає робочих зустрічей, можна спокійно оцінити, чого ви хочете досягти найближчим часом і які навички допоможуть наблизитися до бажаного результату. Не знецінюйте власні досягнення лише тому, що шлях до наступної мети ще довгий.

Місяць у Тельці після полудня сприятиме практичним розмовам, навчанню та коротким поїздкам. Можна обговорити важливі питання з родичами, друзями або колегами, якщо спілкування не вимагатиме поспіху. Увечері стежте за словами: надмірна емоційність може зробити звичайне зауваження приводом для непорозуміння. Краще уточнити, що саме мав на увазі співрозмовник, ніж додумувати за нього.

🔮♓ Що прогнозують зірки Рибам у неділю, 22 листопада

💼 Робота: визначте професійні пріоритети й подумайте, які кроки допоможуть зміцнити вашу позицію.

💰 Фінанси: корисно планувати витрати, пов’язані з навчанням, поїздками та розвитком.

❤️ Кохання: уважність до слів і настрою партнера допоможе уникнути зайвих образ.

😎 Настрій: зосереджений на майбутньому, але потребуватиме спокійного спілкування.

💡 Порада дня: не поспішайте відповідати на емоціях – спочатку переконайтеся, що правильно зрозуміли ситуацію.

Головна порада на 22 листопада 2026 року

Використайте неділю, щоб поєднати сміливість мріяти з умінням діяти послідовно. Перехід Сонця у Стрільця символічно відкриває простір для нових цілей і ширшого погляду на майбутнє, а Місяць у Тельці нагадує про важливість стабільності та конкретних кроків. Не поспішайте з рішеннями під впливом емоцій, особливо ввечері, і залиште час для людей та справ, які дають відчуття опори.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.