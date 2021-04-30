Американец случайно нашел в семейном альбоме фото теракта 11 сентября, которые раньше никто не видел

Редкие кадры с башнями-близнецами почему-то находились в альбоме, посвященном Дню святого Валентина

В этом году исполнится 20 лет с момента одного из самых страшных и смертоносных терактов в истории. 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре гражданских самолета и направили их на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагон. Еще один борт рухнул в штате Пенсильвания. Тогда погибло 2977 человек. И отзвуки трагедии ощущаются до сих пор.

19-летний Лиам Энеа поделился на Reddit кадрами, которые заставляют сжиматься сердце. Парень рассказал, что нашел в архивах двоюродной бабушки Мэриэнн снимки, которые были сделаны в роковой день — 11 сентября 2001 года. И до сих пор эти кадры не видел никто, кроме его семьи.

«Фото с места теракта 11 сентября. Я нашел их в фотоальбоме, полученном от покойной родственницы. Они не оцифровывались, и никто, кроме нее, их раньше не видел», - Лиам Энеа.

Редкие кадры с башнями-близнецами почему-то находились в альбоме, посвященном Дню святого Валентина, где никто не ожидал увидеть подобное. Лиам с помощью аэрофотоснимков выяснил, что старушка жила в многоэтажном доме к северу от башен, пишет Newsweek. Когда он показал фото здания своей маме, та подтвердила, что бабушка Мэриэнн проживала именно там.

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Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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