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У Тульчинському районі на Вінниччині автомобіль злетів з дороги

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Тульчинському районі на Вінниччині автомобіль злетів з дороги

У Вінницькій області під час ДТП загинула 36-річна жінка

19 січня сталася дорожньо-транспортна пригода у селищі Шпиків Тульчинського району. У авто, яке злетіло з дороги, загинула пасажирка. Про це повідомляють рятувальники Вінниччини. 

«В салоні легкового автомобіля Skoda опинилася заблокована людина. Бійці місцевої пожежної команди швидко прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання деблокували 36-річну пасажирку з понівеченого авто. На жаль, жінка вже була без ознак життя. Водія автомобіля госпіталізували до медичного закладу», – йдеться у повідомленні.

У Тульчинському районі на Вінниччині автомобіль злетів з дороги фото 1

Як уточнили в поліції Вінниччини, 57-річний водій автомобіля Skoda не впоравшись з керуванням, допустив з’їзд на узбіччя дороги, де зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП 35-річна пасажирка легковика загинула на місці події, керманич госпіталізований до лікарні. У водія відібрано зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). 

Теги: ДТП Вінниччина водій автомобіль

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