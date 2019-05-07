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    Жизнь

    Андре Тан раскритиковал арабские авиалинии: Меня и мою семью оставили без трусов и лекарств

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    Андре Тан - Андре Тан раскритиковал арабские авиалинии: Меня и мою семью оставили без трусов и лекарств
    Андре Тан
    instagram.com/andre_tan_official

    Известный украинский дизайнер рассказал в сети, что ему пришлось переживать из-за потери чемодана

    Известный украинский дизайнер Андре Тан вместе со своей семьей отправился на отдых. Однако начался отпуск модельера не лучшим образом.

    На своей странице в соцсети, дизайнер опубликовал пост, в котором раскритиковал арабские авиалинии.

    «Меня оставили без трусов. Никогда, никогда не летайте авиакомпанией Аіr Аrabia group! ️ Дорого, глупо и ужасное отношение к клиентам! Я стал переживать еще в Киеве в момент посадки в самолет, когда ко мне подбежали сотрудники авиакомпании. Чемодан был чужой, но меня заверили, что мой летит со мной. В результате по прилету стало понятно, что мой чемодан не долетел. Весь ужас ситуации, которая произошла, заключался в том, что вся моя одежда, одежда моей семьи и огромное количество лекарств было в нем. Нам пришлось экстренно, с усталым и голодным 3-летним ребенком на руках, заезжать в шоппинг-молл и покупать вещи, потому что иначе мы просто бы остались в 35-градусную жару в теплых трикотажных костюмах! ️ Без купальников и белья», - рассказал возмущенный дизайнер.

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    Андре Тан раскритиковал арабские авиалинии: Меня и мою семью оставили без трусов и лекарств
    Андре Тан раскритиковал арабские авиалинии: Меня и мою семью оставили без трусов и лекарств
    instagram.com/andre_tan_official

    Напомним, ранее певица Maruv раскритиковала работу авиалинии МАУ и аэропорта «Борисполь».

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