Анджелина Джоли и Брэд Питт просят суд признать их юридически «одинокими»



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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже третий год, и бывшие супруги очень устали от судебных разбирательств

Оказалось, что вопрос опеки над детьми далеко не единственный, который актёрам предстоит решить. По данным издания Page Six, знаменитости первым делом хотят избавиться от неопределенного семейного статуса, поэтому просят суд признать их юридически «одинокими».

Всё это время Анджелина Джоли и Брэд Питт по закону считаются мужем и женой, и так будет до тех пор, пока супруги окончательно не разведутся. Однако до конца бракоразводного процесса ещё далеко, а статус женатой пары начал тяготить актёров. Об этом рассказал анонимный источник издания Page Six: «Они оба хотят жить своей жизнью и не состоять в браке друг с другом. Эмоционально им нужно двигаться дальше. А окончательное урегулирование всех юридических и финансовых вопросов займет ещё несколько месяцев».

По этой причине с прошлого года Питт и Джоли просят суд о бифуркации — разделении судебного разбирательства на две части. Актеры хотят как можно скорее решить вопрос с семейным статусом — не считаться больше мужем и женой, — а уже потом разбираться с другими нюансами.

К счастью, самая сложная часть судебного процесса позади — актёры пришли к согласию по вопросам опеки над детьми. В прошлом году Брэд Питт отметил свой день рождения вместе с Паксом, Мэддоксом, Захарой, Шайло и близнецами Нокс и Вивьен, а Анджелина уже несколько раз посетила вместе с ними премьеры фильмов.

Джерело: popcornnews