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    Жизнь

    Милли Бобби Браун встречается с Ромео Бекхэмом

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    Милли Бобби Браун и Ромео Бекхэм - Милли Бобби Браун встречается с Ромео Бекхэмом
    Милли Бобби Браун и Ромео Бекхэм

    Как быстро растут чужие дети! И Бекхэмы не исключение

    Когда-то Ромео становился героем новостей лишь вкупе со своей семьей, а теперь превратился в самостоятельного ньюсмейкера. Сейчас, например, 16-летнему парню приписывают роман со звездой сериала "Очень странные дела", 15-летней Милли Бобби Браун.

    По сообщениям западной прессы, Ромео и Милли Бобби впервые познакомились еще в 2016 году на 70-й годовщине ЮНИСЕФ. Встречаться они якобы начали недавно, причем инсайдеры уверяют, что мама Ромео, Виктория, без ума от такого тандема:

    «У них все только начинается, но выглядит очень мило. Виктория одобрила их союз, ведь является большой поклонницей Милли».

    Если Ромео не встречался ни с кем публично, то Милли Бобби состояла в отношениях с певцом и интернет-знаменитостью Джейкобом Сарториасом. Об их отношениях заговорили в октябре 2017 года, в июле 2018-го они расстались.

    Джерело: Hello!

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