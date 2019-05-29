Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам определились с датой свадьбы



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Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам

До этого была информация, что торжество планируется на июнь 2019 года, а сегодня стала известна точная дата

После 2,5 лет отношений и рождения сына Балтазара племянница князя Монако и внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - и Димитрий Рассам наконец решили, когда они обменяются клятвами верности.

Произойдет это уже в ближайшую субботу, 1 июня, о чем сообщил испанский HOLA!. Церемония состоится в Монако: регистрация брака будет проходить в государственных залах дворца Гримальди, где в свое время поженились Грейс Келли и князь Ренье, принцесса Каролина, а также двое братьев Шарлотты - Пьер и Андреа Казираги. После этого состоится ланч во дворце, а завершится праздник шумной вечеринкой.

Напомним, впервые о романе Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама стало известно весной 2017 года - они были замечены папарацци в Париже, где провели совместные выходные.

Отношения развивались стремительно, и спустя год Димитрий сделал возлюбленной предложение. Но с подготовкой к свадьбе пришлось повременить - такое решение племянница князя Монако приняла после того, как узнала, что беременна.

В конце ноября 2018 года у пары родился сын. А в январе 2019-го СМИ сообщили о рассторжении их помолвки. Однако позже выяснилось, что это лишь слухи - Шарлотта и Димитрий выступили с официальным опровержением.





Джерело: Hello!