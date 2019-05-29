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    Жизнь

    Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам определились с датой свадьбы

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    Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам&nbsp; - Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам определились с датой свадьбы
    Принцесса Монако Шарлотта Казираги и Димитрий Рассам 

    До этого была информация, что торжество планируется на июнь 2019 года, а сегодня стала известна точная дата

    После 2,5 лет отношений и рождения сына Балтазара племянница князя Монако и внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - и Димитрий Рассам наконец решили, когда они обменяются клятвами верности.

    Произойдет это уже в ближайшую субботу, 1 июня, о чем сообщил испанский HOLA!. Церемония состоится в Монако: регистрация брака будет проходить в государственных залах дворца Гримальди, где в свое время поженились Грейс Келли и князь Ренье, принцесса Каролина, а также двое братьев Шарлотты - Пьер и Андреа Казираги. После этого состоится ланч во дворце, а завершится праздник шумной вечеринкой.

    Напомним, впервые о романе Шарлотты Казираги и Димитрия Рассама стало известно весной 2017 года - они были замечены папарацци в Париже, где провели совместные выходные.

    Отношения развивались стремительно, и спустя год Димитрий сделал возлюбленной предложение. Но с подготовкой к свадьбе пришлось повременить - такое решение племянница князя Монако приняла после того, как узнала, что беременна.

    В конце ноября 2018 года у пары родился сын. А в январе 2019-го СМИ сообщили о рассторжении их помолвки. Однако позже выяснилось, что это лишь слухи - Шарлотта и Димитрий выступили с официальным опровержением.


    Джерело: Hello!

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