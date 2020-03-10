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    Жизнь

    Анджелина Джоли заявила, что двух ее дочерей прооперировали

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    <p>Хирургические вмешательства потребовались 15-летней Захаре и 13-летней Шайло</p> <div></div> - Анджелина Джоли заявила, что двух ее дочерей прооперировали

    Хирургические вмешательства потребовались 15-летней Захаре и 13-летней Шайло

    Две дочери Анджелины Джоли попали в больницу

    44-летняя американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что ее дети столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем Младшей девочке Шайло прооперировали бедро. После этого она может передвигаться только на костылях.

     «Бывают моменты, когда нам никто не может помочь, и все, что мы можем, — это закрыть глаза и дышать. Как только мы можем сделать следующий шаг или вдохнуть через боль, мы успокаиваемся и делаем это», — эмоционально высказалась бывшая жена Брэда Питта.

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    Анджелина Джоли заявила, что двух ее дочерей прооперировали
    Анджелина Джоли заявила, что двух ее дочерей прооперировали
    Анджелина Джоли заявила, что двух ее дочерей прооперировали

    Звезда фильма «Малефисента» отметила, что дочери трогательно заботились друг о друге. Их сестра Вивьен интересовалась у медицинского персонала, какой уход может взять на себя, и затем старалась помочь. «Я видела, как мои девочки легко ставили друг друга на первое место, и чувствовали радость от служения тем, кого они любят», — написала Анджелина. Она добавила, что ее сыновья, 11-летний Нокс, 16-летний Пакс и 18-летний Мэддокс, тоже были рядом.

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