Анджелина Джоли заявила, что двух ее дочерей прооперировали



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Хирургические вмешательства потребовались 15-летней Захаре и 13-летней Шайло

Две дочери Анджелины Джоли попали в больницу

44-летняя американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что ее дети столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем Младшей девочке Шайло прооперировали бедро. После этого она может передвигаться только на костылях.

«Бывают моменты, когда нам никто не может помочь, и все, что мы можем, — это закрыть глаза и дышать. Как только мы можем сделать следующий шаг или вдохнуть через боль, мы успокаиваемся и делаем это», — эмоционально высказалась бывшая жена Брэда Питта.

Звезда фильма «Малефисента» отметила, что дочери трогательно заботились друг о друге. Их сестра Вивьен интересовалась у медицинского персонала, какой уход может взять на себя, и затем старалась помочь. «Я видела, как мои девочки легко ставили друг друга на первое место, и чувствовали радость от служения тем, кого они любят», — написала Анджелина. Она добавила, что ее сыновья, 11-летний Нокс, 16-летний Пакс и 18-летний Мэддокс, тоже были рядом.